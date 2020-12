[Black Friday] La Samsung Galaxy Tab A est à 179 € sur Cdiscount

La Samsung Galaxy Tab A possède tout ce que l’on attend d’une tablette à moins de 180 €.

Cette tablette sera parfaite pour les personnes qui cherchent un moyen de lire et se divertir sans autre forme de procès. La Galaxy Tab A de Samsung pourra notamment convenir pour faire un peu de lecture, regarder des vidéos sur YouTube et jouer à quelques jeux pas trop gourmands. Si c’est ce que vous cherchez, elle est en promotion pendant les Black Friday à 179 euros au lieu de 249 €.

La taille parfaite

La Samsung Galaxy Tab A possède une dalle IPS de 10,1 pouces avec une définition de 1920 x 1200 pixels. Certes, ce n’est pas une dalle Super AMOLED comme sur des tablettes plus haut de gamme, mais l’écran reste de bonne qualité pour réaliser des tâches classiques depuis la tablette. Vous pourrez aisément regarder une vidéo YouTube ou même lire. La luminosité, les couleurs et le contraste sont largement suffisants.

En ce qui concerne les performances, cette Galaxy Tab A possède un Samsung Exynos 7904 accompagné de 2 Go de mémoire vive ainsi que de 32 Go de stockage interne. D’ailleurs, vous pourrez étendre la capacité de stockage grâce à une carte microSD. La tablette de Samsung vous permettra de démarrer des applications rapidement et jouer à des jeux qui ne demandent pas beaucoup de ressources.

Au niveau de l’autonomie, la Samsung Galaxy Tab possède une batterie de 6 000 mAh. Une capacité suffisante pour tenir de nombreux jours sur le papier, mais cela dépendra évidemment de votre utilisation quotidienne.

