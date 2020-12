[Black Friday] La TV The Frame (QLED 4K UHD 55″) profite de 595,00€ de remise

Le téléviseur-cadre « The Frame » de Samsung est aujourd’hui en promotion à l’occasion du Black Friday. Le modèle 55LS03T tombe à 904 euros après une offre de remboursement de 200 euros.

Avec Samsung The Frame, votre téléviseur se fait oublier. Vous pourrez même camoufler l’écran en un parfait tableau lorsqu’il n’est pas utilisé pour regarder la télévision. Alors qu’il est régulièrement proposé à 1499 euros, il tombe aujourd’hui à 904 euros, après une promotion et une offre de remboursement de 200 euros. Tous les détails sont à retrouver ici.

Le téléviseur The Frame 55 pouces en détail

S’il adopte une conception assez unique, ce téléviseur n’en reste pas moins très qualitatif. Il offre une qualité d’image supérieure à la moyenne notamment grâce à sa technologie QLED. L’affichage de 55 pouces, soit 138 cm, permet d’afficher des images réalistes, spectaculaires et des couleurs vives. Les contenus affichés en 4K UHD sont d’ailleurs automatiquement optimisés avec l’intelligence artificielle incluse pour vous offrir la meilleure expérience en fonction du contenu… Sinon les réglages manuels marchent bien aussi.

Le téléviseur The Frame est une Smart TV qui apporte son propre écosystème. Sur ce dernier, vous retrouverez toutes les applications du moment pour regarder vos séries vos programmes préférés : MyCanal, Molotov, Netflix, Disney+, RMC Sport, Spotify… En outre, les assistants vocaux Bixby (Samsung) ainsi que Google Assistant sont compatibles et vous permettront de naviguer directement à l’aide de votre voix. Pour les possesseurs d’appareils Apple, sachez que ce téléviseur est aussi compatible avec AirPlay 2.

L’autre gros atout de ce modèle, c’est sa capacité à se décliner en cadre dynamique lorsqu’il est en veille. Vous pouvez exposer vos photos personnelles via l’application SmartThings ou une clef USB. Samsung met aussi à votre disposition une galerie d’art connectée qui vous permet d’accéder à plus de 1200 œuvres en provenance de musées de renommée internationale. Pour que l’illusion soit parfaite, le téléviseur est livré avec une accroche murale « no gap » qui permet de plaquer l’écran au mur et vous avez la possibilité d’ajouter en plus un cadre imitation bois en option.

Le boîtier est déporté et accueille l’intégralité des connectiques du téléviseur. Cela lui permet de conserver son profil « aérien » et d’éviter l’encombrement des câbles comme sur un téléviseur classique. Pour en savoir plus sur cette technologie Samsung, vous pouvez retrouver notre dossier sur le boitier OneConnect.