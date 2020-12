[Black Friday] Un pack spécial VR de Sony est en promotion à la Fnac

Profitez jusqu’au 6 décembre de ce pack dédié à la VR de Sony qui contient cinq jeux, un casque VR et la caméra.

Le pack parfait pour les personnes qui aiment les jeux VR. Ce Mega Pack pourra combler vos désirs et vos vacances grâce à cinq jeux (à télécharger) ainsi que la caméra et le casque VR. Sony pense à vous et a intégré à l’intérieur du pack l’adaptateur pour la PS5. Rendez-vous vite sur la Fnac pour acquérir ce pack en promotion à 229,99 € au lieu de 329,99 € soit 30 % de réduction.

Cinq jeux pour la VR

Vous pourrez retrouver Blood and Thruth, un FPS réalisé par SIE London Studio et édité par Sony. Le second jeu se nomme News Everybody’s Golf, un jeu sportif où vos talents de précision seront mis à l’épreuve. Astro Bot Rescue Mission est le troisième jeu de notre pack. Le quatrième se trouve être Moss, un jeu spécialement conçu pour être joué à la VR sur PS4, PS5 et PC. Le dernier est PlayStation VR World, un jeu qui accompagner vous ainsi que vos amis dans plusieurs mini jeux. C’est d’ailleurs ce jeu qui est sorti au lancement du casque PlayStation VR. Ces cinq jeux vous permettront de faire de belles parties pendant les vacances prochaines.

Ce pack contient également le PlayStation VR, le casque de réalité virtuelle qui vous permettra de jouer aux jeux précédemment cités. Il contient également la PlayStation Camera afin de compléter ce super Mega Pack. D’ailleurs, vous aurez également l’adaptateur pour la brancher à votre PS5. Retrouvez le pack sur la Fnac au prix de 229,99 € au lieu de 329,99 €.

