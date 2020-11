[Black Friday] Protégez votre PC et vos appareils avec l’antivirus Bitdefender à -60 %

Bitdefender, l’un des meilleurs antivirus depuis plusieurs années, bénéficie aujourd’hui d’une sacrée promotion. Les 3 formules sont proposées en promotion, avec la version « Total Security » en baisse de 60%.

Pour les personnes qui cherchent à s’équiper et à protéger leurs appareils de manière complète et facile, Bitdefender est une solution intéressante. Son efficacité n’est plus à prouver, et les diverses formules permettent d’équiper plusieurs appareils à la fois pendant un an.

À l’occasion du Black Friday, Bitdefender Antivirus Plus est à 19,99 euros au lieu de 39,99 euros pendant un an, et Bitdefender Internet Security à 29,99 euros au lieu de 59,99 euros. L’option la plus intéressante est toutefois la formule la plus complète, Total Security, qui tombe à 31,99 euros au lieu de 79,99 la première année. C’est une réduction de 60%.

L’antivirus Bitdefender en détail

Lorsqu’il s’agit de proposer une solution facile d’accès et extrêmement sécurisé, Bitdefender fait preuve d’une grande expertise. Comme tout bon antivirus, ils s’attachent à protéger votre ordinateur. Toutefois, il y a quelques nuances entre les différentes formules.

La solution Antivirus Plus est la plus économique. Elle vous permet de protéger en toute simplicité votre ordinateur Windows. On retrouve donc une protection essentielle en temps réel contre les virus et les ransomwares, le blocage des fraudes et du phishing lors de vos achats et de votre navigation en ligne, mais aussi un VPN sécurisé, à raison de 200 Mo par jour et par appareil.

De son côté, la formule Internet Security s’attache à vous immuniser contre les menaces sur la toile, qui se répercutent sur vous et sur votre PC. Concrètement, l’antivirus propose une détection extrêmement efficace et pointue des menaces issues d’internet, ce qui permet de bloquer n’importe quelle attaque en ligne. Afin de protéger votre réseau, le trafic est filtré, avec un pare-feu qui bloque d’éventuelles intrusions. Votre vie privée est aussi prise en compte, avec une protection spéciale pour la webcam et le micro, de manière à contrer les tentatives d’espionnage. Là encore, un VPN sécurisé vous assure une confidentialité en ligne, à raison de 200 Mo, par jour et par appareil.

Pour aller plus loin, Bitdefender propose une troisième formule : Total Security. Cette fois, il est question de protéger l’ensemble de vos appareils (jusqu’à 5 pendant un an), sans les ralentir. Non seulement votre ordinateur est protégé (macOS, Windows), mais aussi votre téléphone, qu’il soit sous iOS ou Android. Les malwares, même les plus sophistiqués, sont traqués par le logiciel, et les algorithmes permettent de vous protéger contre les attaques zero-day (une vulnérabilité zero-day est une vulnérabilité informatique n’ayant fait l’objet d’aucune publication ou n’ayant aucun correctif connu).

L’ensemble des fichiers sur votre terminal bénéficie d’une protection intensive contre les ransomwares, et vous disposez d’un VPN sécurisé en ligne (200 Mo/jour/appareil). En bonus, un contrôle parental est inclus pour protéger vos enfants en ligne, que vous pourrez paramétrer dans les options. Contrairement à d’autres antivirus sur le marché, la solution de Bitdefender n’a quasiment aucun impact sur les performances et l’autonomie de vos appareils.

Cet article est sponsorisé par Bitdefender. Il a été réalisé par une équipe dédiée, indépendante de la rédaction du Journal du Geek.