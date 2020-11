L’excellent casque gamer sans fil Astro A50 chute à 219 euros sur Amazon

Amazon propose une promotion exceptionnelle sur le casque ASTRO Gaming A50 avec sa station de rechargement. Il est disponible à 219,99 euros.

Si vous êtes à la recherche d’un casque pour les jeux vidéo, sans fil et offrant une qualité sonore de très bonne facture, alors le ASTRO Gaming A50 pourrait vous plaire. Il est aujourd’hui commercialisé à 219,99 euros, soit 31 % de réduction sur son prix conseillé de 319 euros. Il est compatible avec la PS5, les Xbox, les PC ou les Mac, veillez à choisir la version correspond à votre console.

Le ASTRO Gaming A50 en détail

Filiale de Logitech, cela fait déjà quelques années que la marque Astro est reconnue dans la communauté des gamers exigeants. Le ASTRO A50 profite de la 2e version du système audio éponyme, ce qui permet d’offrir un spectre de fréquence fluide et précis, avec des sonorités nettes. Que ce soient les basses, les aiguës ou les médias, l’ambiance de votre jeu vidéo ou de votre média est parfaitement rendue. Il est également compatible avec le Dolby Surround 7.1, qui vous offre une expérience plus immersive en satellisant les bruits.

Le son de ce casque et du micro sont paramétrables à l’aide du logiciel Astro Command Center. Cela vous permet notamment de créer des profils personnalisés, ou d’ajuster le niveau du micro. En outre, le ASTRO A50 est un modèle sans fil avec une autonomie robuste : compter 15 heures d’utilisation pour une seule charge.

Pour ce qui est de la compatibilité avec les périphériques, on ne pourrait demander mieux. Le Astro A50 est bien sûr compatible PC et Mac, mais aussi sur les dernières consoles : PS4 / PS5 / Xbox One / Xbox Series X|S. Enfin, pour un rechargement simplifié, vous n’avez qu’à positionner ce casque sur sa station d’accueil.