Black Friday : le grand récap’ des offres de ce vendredi

Le Black Friday est là, les promotions aussi. Vous voulez voir clairement et simplement quelles sont les meilleures offres de l’événement. Voici la liste. Les produits, les prix. Sélectionné par nos soins. C’est tout.

Le Black Friday est officiellement là et les promotions aussi. Il y en a des centaines, des milliers chez plusieurs marchands. Pas toujours facile de tout voir d’un coup. Nous l’avons donc fait pour vous. Pour rendre ça aussi clair que possible, nous sommes allé à l’essentiel : Les produits, les prix, listés par catégories. Et c’est tout. Vous trouverez dans cette sélection tous les produits chers au Journal du Geek, de la high-tech bien évidemment, mais aussi du jeu vidéo, des accessoires pour la maison et même des jouets pour les grands enfants que nous sommes.

Cet article sera mise à jour pendant toute la durée de l’événement, vous pourrez donc revenir régulièrement. Nous marquons également nos coups de cœurs particuliers d’un ❤️. Par nature, les offres sont éphémères, il est donc possible que certaines ne soient plus disponibles lorsque vous lirez cet article.

Si vous voulez faire vos emplettes vous-même

Si vous n’avez pas besoin de nous, vous pouvez directement retrouver toutes les offres chez les marchands.

Smartphones

Audio

Informatique et tablette

Jeux vidéo

Maison

TV

Mobilité urbaine, jeux et jouets

« 2 achetés, le 3e offert » sur les LEGO avec le code LEGOBF20

Mi Electric Scooter Essential à 239 euros

Trottinette électrique Go Ride 80 Pro à 199 euros