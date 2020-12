[Cyber Monday] Le HONOR 9X Lite 128Go à seulement 113 euros !

Le HONOR 9X Lite version 128Go est en promotion chez Aliexpress pour le Cyber Monday au prix de 113 euros avec le code DECSELL15 + le coupon disponible sur la page produit ! Livraison rapide et gratuite.

Code promo : DECSELL15

HONOR 9X Lite

Le HONOR 9X Lite est doté d’un écran FullView de 6,5 pouces et d’un double module photo arrière comprenant : un appareil photo principal de 48 Mpx avec ouverture à F/1.8, et une caméra de 2 Mpx pour la profondeur de champ. Il est alimenté par le chipset Kirin 710 et la technologie GPU Turbo assurant une capacité de traitement graphique de qualité. Doté d’une batterie de 3 750 mAh, le HONOR 9X Lite garantit une utilisation, en toute tranquillité, pendant toute une journée.