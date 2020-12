[Black Friday] Pluie de jeux PS4 à partir de 9,90 euros !

Pour occuper ces fêtes de Noël, venez découvrir ces jeux PS4 en promotions pendant les Black Friday, sans oublier la superbe manette PS4 spéciale The Last of Us Part II.

Les Black Friday ont commencé, il est temps de se faire plaisir ou de combler vos amis de cadeaux grâce à cette liste de jeux. Ces promotions se termineront le 6 décembre, soit dimanche, donc profitez tant qu’ils sont encore en stock.

Death Stranding, le hit de l’année 2019

Nul doute que vous avez entendu parler de Death Stranding. Réalisé par Hideo Kojima, Death Stranding est le hit de l’année 2019. Initialement sorti sur PS4 le 8 novembre 2019 et huit mois plus tard, le 14 juillet 2020 sur PC. Vous devrez effectuer des livraisons d’un point à un autre tout en essayant de survivre dans un monde hostile où même le décor peut être un danger pour vous.

Les joueurs seront accompagnés dans un open world qui vous fera passer par diverses émotions, de l’amour à la haine. Death Stranding est un jeu contemplatif et mystérieux dans lequel l’ennui n’existe pas. Vous pourrez découvrir une histoire très bien ficelée. En bref, le jeu parfait qui pourra vous faire douter de vos propres compétences.

Prêt à vous jeter dans un mode où votre survie n’est pas garantie à 100 % ? Rendez-vous sur la Fnac, il est en promotion à 19,99 € au lieu de 69,90 €, soit 71 % de réduction. Le jeu est également disponible auprès du e-commerçant Amazon. L’offre est limitée, vous avez jusqu’au 6 décembre 2020 pour vous décider. D’ailleurs, le jeu est compatible sur la PlayStation 5.

Bloodborne, le jeu qui met votre mental à l’épreuve

Dans la lignée de Demon’s Souls et de Dark Souls, Bloodborne vient s’inscrire dans un style de jeu die and retry (mourir et réessayer). Rythmé par des ennemis toujours aussi nombreux et des boss qui ne vous laisseront aucune chance, Bloodborne est une pépite à avoir. Il est sorti en mars 2015 sur PlayStation 4. Une véritable descente aux enfers où votre dextérité sera mise à rude épreuve afin de rester en vie.

From Software a mis de côté l’ambiance médiévale de Demon’s Souls et Dark Souls pour une ambiance plus industrielle, plus élégante. Si vous croyez que Bloodborne est plus facile comparé à ses cousins, détrompez-vous. Vous devrez toujours apprendre les faiblesses de l’ennemi afin de le vaincre.

Bloodborne vous permettra d’explorer une époque plus moderne où enfer et damnation ne souhaiteront que votre mort. Alors prêt à relever le challenge ? Il est en promotion sur la Fnac à 9,99 € au lieu de 19,99 € jusqu’au 6 décembre.

God of War, pour les fans de mythologies (ou pas)

Si vous êtes un fan inconditionnel des Vikings et de ce cher Kratos, God of War est le jeu à acheter pendant ce Black Friday. La narration a été mise à l’honneur dans ce nouvel opus. La découverte de nouveaux paysages nordiques et de nouvelles cultures donne un second souffle dans God of War IV. Pour beaucoup, cet opus est le plus joli sorti à l’heure actuelle sur PS4. D’ailleurs, le jeu est compatible avec la PS5. Les graphismes ont été travaillés à la perfection. Fini l’époque des Beat them all, ce God of war est plus orienté action. Si vous aimez les chalenges, sachez que les IA ont été revues afin d’apporter un peu plus de difficulté pendant les phases de combats surtout que vous pourrez être aidé par le fils de Kratos.

Les fans de RPG pourront également se réjouir, car les développeurs ont amélioré ce côté. D’ailleurs, le duo père/fils vous fera penser à The Last of US avec Ellie et Joël. Explorez ce semi open world et succombez au charme du Nord.

25 heures minimum seront nécessaires pour finir le jeu sans compter les quêtes annexes qui rajoutent 25 heures de pur bonheur. Vous l’aurez compris, si vous souhaitez être propulsé dans un monde nordique où l’âme d’Odin rode, God of War est prochain jeu que vous devez vous procurer.

Entre narration et combat, vous succomberez à ce merveilleux duo Katros/Atreus. Il est en promotion jusqu’au 6 décembre sur la Fnac à 9,99 € au lieu de 19,99 €. Skoll ! Pour ceux qui souhaitent acheter God of War III Remastered, retrouvez-le sur Amazon au prix 9,90 € au lieu de 10,09 €.

Horizon Zero Dawn : Complete Edition

Partez à l’aventure en compagnie d’Aloy dans un monde ouvert post-apocalyptique où les humains ont laissé place aux robots. Guérilla, les développeurs qui sont derrière Uncharted 4 ont développé un jeu qui exploite toutes les performances de la PS4.

L’open world amène un univers sauvage où la nature a repris ses droits au fil du temps. Chaque paysage est unique, de la neige aux terres arides, vous serez propulsé dans des décors tous aussi somptueux un que l’autre. Le tout, accompagné d’ennemis robotisés qui possèdent chacun des caractéristiques uniques. Cela vous demandera de la patience et de la réflexion. La difficulté n’est pas aussi étendue qu’un Dark Souls ou d’un Bloodborn, mais pour survivre, il ne faudra pas foncer tête baissée.

Le système d’armes et de craft apporte une touche très intéressante pour les personnes qui aiment le côté RPG. Suivez l’histoire intrigante d’Aloy et des autres personnages dans Herizon Zero Dawn. Cette version est composée du jeu de base accompagné de l’extension The Frozen Wild. L’édition est disponible sur la Fnac au prix de 9,99 € au lieu de 19,99 €.

Encore plus de titres en promotion chez Amazon !

Manette PS4 édition The Last of Us 2

Pour vous accompagner dans vos jeux préférés, la manette PS4 édition TLoU2 est disponible au prix de 39,99 € au lieu de 64,99 € soit une belle économie de 39 %. Le design de cette manette ne vous laissera pas de marbre. Les joueurs ou plutôt les fans de la franchise The Last of Us pourront fièrement exposer cette manette sur leur meuble. Une légère gravure est présente sur la partie droite où se trouve une fougère, le tatouage présent sur le poignet d’Ellie. Vous pourrez également l’utiliser sur PS4, PS5, Android et iOS.

