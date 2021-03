[Bon plan] 142€ de réduction sur le nouveau vélo électrique QiCYCLE TDP02Z

Le prix du nouveau vélo électrique QiCYCLE TDP02Z chute grâce à ce code promo chez Geekbuying…

L’on cherche toujours des moyens de gagner du temps sur la route sans payer de sommes mirobolantes. Votre vœu sera peut-être exaucé à l’aide du vélo électrique QiCYCLE TDP02Z. Ce dernier possède des fonctionnalités très intéressantes avec un travail réalisé à la perfection. Vous souhaitez acquérir un vélo électrique pour vous rendre rapidement à votre lieu de travail, pour vous promener sur le bitume accompagné du chant des oiseaux ou pour faire quelques courses pour le soir ? Vous êtes au bon endroit puisque le vélo électrique QiCYCLE TDP02Z est disponible sur GeekBuying au prix de 697,19€ au lieu de 839,99€ soit une belle économie de 142€ grâce au code GKB624S.

Un goût délicat pour le raffinement et la performance sur route

Bien qu’il existe des vélos électriques pour chaque activité, l’équipe qui a travaillé sur le QiCYCLE, a réussi à faire un excellent travail de finition avec des fonctionnalités qui vous permettront de rouler tranquillement et en toute sécurité. Le cadre en aluminium conçu pour le QiCYCLE est de très bonne qualité avec un travail notamment sur la répartition du poids afin que l’usager possède un excellent centre de gravité. La barre du cadre est légèrement penchée pour permettre à ces dames de l’utiliser avec une jupe ou lorsqu’elles portent une robe. Un vélo électrique mixte qui pourra ravir chacun d’entre vous. Pourquoi pas vous ?

En ce qui concerne les performances du QiCYCLE TDP02Z, il possède une batterie de qui délivre une puissance de 180 watts. Elle vous permettra de circuler à 25 km/h sans aucune difficulté. D’ailleurs, le QiCYCLE vous permettra de rouler à l’aide de ses différents modes. Le premier apporte une légère assistance électrique. Vous devrez pédaler un peu plus, l’assistance électrique interviendra lorsque vous en aurez besoin notamment pour une côte par exemple. Le second mode est un mix parfait entre confort d’utilisation et effort pour garder la forme. Ce dernier vous amènera 50% d’assistance électrique. De votre côté, vous serez toujours obligé de pédale avec beaucoup moins d’effort. Le dernier mode amène quant à lui plus de 70% d’assistance électrique. Pédaler sera tellement facile que vos muscles ne seront pas beaucoup sollicités. Ces différents modes usent plus ou moins de la batterie, l’autonomie sera inévitablement impactée.

Néanmoins, pour vous permettre de le recharger, il vous sera fourni une batterie pour alimenter à nouveau la batterie. En tout cas, le vélo électrique QiCYCLE TDP02Z sera votre prochain compagnon, votre assistant pour vous rendre au travail, pour vous balader ou tout simplement pour vous accompagner faire quelques courses. Il est capable de supporter une charge de 100 kg, un résultat très satisfaisant alors qu’il est en aluminium. Retrouvez le vélo électrique de QiCYCLE au prix de 697,19€ sur GeekBuying soit 17% de réduction grâce au code GKB624S.