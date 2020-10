[Bon Plan] La Surface Pro 7 dégringole à 855 euros

La Microsoft Surface Pro 7 est parue plus tôt dans cette année. Elle est aujourd’hui disponible sur Amazon et à la Fnac à seulement 855 euros.

La Surface Pro 7 se présente comme une tablette, mais aussi comme un ordinateur. Une dualité qui ne manque pas d’atouts. La septième version propose un meilleur écran, une bonne connectivité, un meilleur capteur photo et de bonnes performances. Il est ici question du modèle Intel Core i5, 8 Go RAM et 128 Go SSD. Il est disponible à 855 euros au lieu de 1069 euros sur Amazon et à la Fnac.

La Microsoft Surface Pro 7 en détail

Cette tablette hybride signée Microsoft repose sur un écran PixelSense de 12,3 pouces. Concrètement, cela vous permet de manipuler un contenu informatique à l’aide de votre écran tactile. La Surface Pro 7 affiche une résolution de 2736 × 1824 pixels, parfait pour lire vos contenus multimédias. On retrouve Windows 10 Home sur la machine. Que ce soit avec votre doigt ou un stylet, votre navigation devrait être simplifiée.

Cette tablette tactile a été pensée pour être ultralégère et polyvalente. Elle ne pèse que 776 g, mais embarque toutefois de bonnes caractéristiques techniques. Grâce à son processeur quad core (8 threads) Intel Core i5 1035G4 de 10e génération et à ses 8 Go de RAM, vous ne souffrirez d’aucun ralentissement lors d’ouverture d’application ou pendant votre navigation. Côté stockage, un SSD de 128 Go a été prévu, afin de vous offrir une bonne réactivité.

Tout l’intérêt de la Microsoft Surface Pro 7, c’est de s’adapter à votre façon de travailler, où que vous soyez. Si Microsoft annonce une autonomie d’une journée, il faudra en réalité recharger sa batterie toutes les cinq heures. La connectique de cette tablette tactile est assurée par un port USB 2.0, un port USB 3.0, le Bluetooth et le Wi-Fi. Vous aurez le loisir de brancher votre clavier, qui n’est en revanche pas fournie avec la Surface Pro.

Enfin, la Surface Pro 7 bénéficie d’un capteur photo avec un objectif de 8 mégapixels. On a aussi deux haut-parleurs stéréo 1,6 W avec Dolby Audio à l’avant de chaque côté et deux micros. Pour en savoir plus, nous vous invitons à consulter notre test de la Surface Pro 7.