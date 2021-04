Bon Plan : la nouvelle brosse à dents sonique Oclean X Pro Elite va vous séduire avec son prix imbattable

La nouvelle Oclean X Pro Elite a été dévoilée il y a quelques jours. Très complète, elle est actuellement à seulement 50 euros !

La nouvelle brosse à dents sonique et connectée Oclean X Pro Elite a de quoi séduire ! Elle est en effet équipée d’un moteur sans balai à suspension magnétique, le fameux Maglev 2.0, qui effectue jusqu’à 42 000 tours par minute (force de brossage jusqu’à 220 gf.cm) ! Celui-ci offre également une meilleure durée de vie par l’absence de frottements mécaniques. Son design de couleur Ultimate Gray s’offre un revêtement nano hydrophobe (antidérapant) très agréable à prendre en main. Sur sa face avant on retrouve un petit écran couleurs OLED tactile réactif et coloré permettant notamment d’accéder à 4 modes (blanchiment, sensible, nettoyer et massage) ainsi qu’à 32 niveaux d’intensité. Cette brosse à dents sonique est bien plus silencieuse que les précédents modèles grâce à la technologie WhisperClean qui lui permet ne pas dépasser les 45 dB. Enfin, elle embarque les fameuses brossettes brevetées composées de poils Diamond Bristles fabriqués par DuPont, et très efficaces. Notez qu’elle est également connectée à l’App Oclean qui vous permet d’avoir différents programmes de brossage mais aussi de contrôler l’efficacité de votre brossage, ainsi que bien d’autres fonctionnalités. Pour finir, concernant la recharge, celle-ci se fait en 3h environ (via un chargeur sans-fil), et offre une autonomie record allant jusqu’à 35 jours !

Commandez là dés aujourd’hui sur le site officiel de Oclean au prix de 50 euros (au lieu de 85 euros) à l’occasion de son lancement. Il vous reste 7 jours pour en profiter.

