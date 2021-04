Prise en main de la nouvelle brosse à dents sonique et connectée Oclean X Pro Elite à seulement 50€

La nouvelle Oclean X Pro Elite a été dévoilée il y a quelques jours. Très complète, elle est actuellement à seulement 50 euros à l'occasion de son lancement, au lieu de 85 euros.

Si son design n’est pas sans rappeler les précédents modèles de Oclean, la Oclean X Pro Elite est bien plus qu’une simple mise à jour esthétique ! Connectée (via Bluetooth) et de type sonique, cette brosse à dents électrique certifiée IPx7 embarque un certain lot de nouveautés.

Acheter la nouvelle Oclean X Pro Elite à 50€

La Oclean X Pro Elite est livrée avec une station de charge à induction (charge sans fil rapide Qi) bien plus pratique qu’avant puisqu’on peut enfin “pluguer” la brosse afin qu’elle tienne bien durant la charge. On retrouve également un support mural aimanté (qu’il faut coller sur la surface de son choix) pour pouvoir facilement ranger celle-ci. Au niveau de la charge justement celle-ci se fait en 3h environ, et l’autonomie peut durer quant à elle jusqu’à 35 jours.

Son design passe du blanc sur les précédentes versions au “Ultimate Gray” avec un revêtement nano hydrophobe (antidérapant) très agréable à prendre en main.

Sur sa face avant, la brosse à dents Oclean X Pro Elite est dotée d’un bouton unique pour sa mise en marche, mais également pour la validation des options du menu. Car elle dispose, comme la précédente version, d’un petit écran couleurs OLED tactile bien plus réactif et coloré qu’avant ! Vous pouvez de manière assez simple, changer la plupart des paramètres par un balayage de l’écran. Par exemple, vous avez accès à 4 modes (blanchiment, sensible, nettoyer et massage) ainsi qu’à 32 niveaux d’intensité. On notera que cette fois-ci la brosse à dents intègre directement une intelligence artificielle qui vient d’ailleurs calculer et ajuster en permanence l’intensité nécessaire à votre brossage. Avec ce modèle, vous n’aurez limite pas besoin d’utiliser l’application mobile pour la configurer.

Si on parle un peu plus technique, cette Oclean X Pro Elite a de quoi séduire. Elle est équipée d’un moteur sans balai à suspension magnétique, le fameux Maglev 2.0, qui effectue jusqu’à 42 000 tours par minute (force de brossage jusqu’à 220 gf.cm) ! Il offre également une meilleure durée de vie par l’absence de frottements mécaniques.

Elle dispose également d’un gyroscope six axes permettant au système d’analyser vos mouvements (sur 8 zones) et vous vous donner des informations si votre brossage lorsque vous avez terminé. Même plus besoin de regarder l’application.

Autre nouveauté, et pas des moindres, cette Oclean X Pro Elite est bien plus silencieuses que les précédents modèles grâce à la technologie WhisperClean qui lui permet ne pas dépasser les 45 dB ! Et il faut avouer que la différence se sent largement entre un ancien modèle et celle-ci.

Enfin, Oclean utilise une nouvelle fois sur ce modèle, ses fameuses brossettes brevetées composées de poils Diamond Bristles fabriqués par DuPont. Ces brossettes sont agréables à utiliser et assez efficaces. On regrettera le fait qu’il n’y en ait qu’une seule dans la boite, et il vous faudra compter 7 euros la paire sur la boutique officielle (différents types sont disponibles).

Pour conclure, parlons un petit peu de l’application qui a finalement peu évolué au fil des nouveaux modèles de brosse à dents. Sur cette dernière, vous pouvez toujours configurer votre brosse, la mettre à jour, mais également choisir un programme personnalisé de brossage. Soit un existant, soit un que vous pouvez entièrement créer et uploader sur l’appareil. Vous y retrouverez également vos “stats de brossage” avec vos scores suivant votre efficacité et régularité.

