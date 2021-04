[Super Deals] Le Realme 7i est à 79 € seulement

L’excellent Realme 7i est en promotion sur Aliexpress à l'occasion d'un Super Deal aujourd'hui à partir 9h ! Attention, quantité très limitée.

Connaissez-vous le Realme 7i ? C’est un smartphone entrée de gamme qui apporte tout ce que l’on souhaite : une excellente autonomie, de bonnes performances ainsi qu’un bon design sans faire de compromis sur le prix. La marque a exaucé les désirs de nombreux utilisateur à l’aide du Realme 7i d’autant plus qu’il est en promotion sur Aliexpress au prix de 79 € au lieu de 130,87 €. N’oubliez pas d’utiliser le code SDFRA07 pour bénéficier de la réduction !

Le Realme 7i en a sous le capot

Bien que l’on ne peut pas ouvrir le Realme 7i pour voir ce qu’il propose à l’intérieur, sachez qu’il possède de très bons composants. Nous avons pu le tester pendant quelques jours et notre verdict est sans appel, le smartphone n’a subi aucun ralentissement. À noter que la version testée est la même que celle en promotion sur Aliexpress. Au niveau du design, le Realme 7i arbore tout ce qui se fait actuellement un écran borderless avec une définition Full HD+. D’ailleurs, bien que la dalle ne soit pas équipée de la technologie OLED, cette dernière restitue une bonne colorimétrie.

Le Realme 7i vous proposera trois modules photo. Les clichés seront très bien réalisés notamment grâce à l’IA et au mode 48 mégapixels afin de capturer beaucoup plus de détails. Néanmoins ce qui fait la force de ce Realme 7i, c’est l’autonomie (monstrueuse). Ce dernier est équipé d’une batterie de 6 000 mAh. Vous pourrez largement tenir trois jours voire quatre avec une utilisation classique. Cependant, il faut bien un point faible à de telles caractéristiques. Il faudra patienter près de 2 h 30 pour charger la batterie à 100 %. Mais est-ce un réel problème sachant qu’en une seule charge, on peut tenir trois jours sans aucun problème ?

L’OS fourni dans le Realme 7i tourne à la perfection. Il est très bien optimisé et fonctionne en osmose avec les composants. Les sessions de jeux seront fluides et la navigation sera agréable. En bref, un smartphone à avoir d’autant plus que le suivi des mises à jour est très bien fait par la marque. Si vous cherchez votre prochain smartphone n’attendez plus et dirigez-vous au plus vite sur Aliexpress où vous pourrez retrouver le Realme 7i au prix de 79 € à l’aide du code SDFRA07.

