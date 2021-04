Bons plans Stockez films, jeux et photos avec le disque dur externe Seagate Expansion 6 To à 110 €

Aujourd'hui, nous vous proposons le modèle Seagate Expansion Desktop 6 To qui tombe à 114,99 euros sur Amazon.

Ce disque dur externe est une véritable référence dans le domaine. Il affiche de très bonnes performances, est robuste et durable dans le temps, et profite d’un gros volume de 6 To (6000 Go). Habituellement indiqué à 150 euros chez le marchand Amazon, il est aujourd’hui disponible à 110,99 euros. En plus, il est vendu et expédié rapidement par Amazon, et vous profitez du très bon service client de la plateforme.

Retrouvez le Seagate Expansion Desktop 6 To à 110,99 euros sur Amazon

Le Seagate Expansion Desktop 6 To en détail

Ce disque dur externe se connecte à un périphérique par le biais d’un port USB, et a l’avantage d’être assez ouvert : il est compatible avec un ordinateur de bureau, un ordinateur portable, qu’il soit Windows ou Mac. Il faudra juste le formater suivant votre utilisation. Bien sûr, d’autres plates-formes peuvent tout à fait profiter de ce disque dur externe, à l’image de la dernière Xbox Series X. En profitant de la connectique USB 3.0 (et du câble fourni de 46 cm) vous pouvez atteindre de très bons débits de transfert et de lecture.

Cela dit, il faut garder à l’esprit qu’il s’agit d’un disque dur externe format 3,5 pouces. Pour fonctionner, il est nécessaire de le relier à une alimentation externe (de 18 W, qui est ici fournie) et qui n’est donc pas aussi nomade qu’un modèle réduit de 2,5 pouces. Avec un volume de 6000 Go, vous pourrez stocker des centaines de films, des centaines de jeux vidéo et des milliers de photographies. Il est également parfaitement possible d’y installer des applications et de les lancer régulièrement, les débits sont plutôt bons (160 Mb/s), sans être au niveau d’un disque SSD.

L’installation et la configuration de ce disque dur externe se révèle très facile, puisque vous n’aurez absolument aucun logiciel installé. Dans la boîte, vous retrouverez donc un câble USB 3.0 de 46 cm, ainsi qu’un adaptateur secteur de 18 W. En plus, vous profitez d’une garantie limitée de 2 ans constructeur.

Retrouvez le Seagate Expansion Desktop 6 To à 110,99 euros sur Amazon