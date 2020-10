Les joies de la réduction de bruit active sont accessibles à moins de 100 euros aujourd’hui grâce au Sennheiser HD 458BT à la Fnac et chez Darty.

La réduction de bruit active sur un casque audio ou une paire d’écouteurs est idéale pour profiter de sa musique en toute quiétude. Si la technologie est généralement chère, elle passe aujourd’hui sous la barre de 100 euros à la Fnac et chez Darty qui proposent le Sennheiser HD 458 BT à 99 euros, au lieu de 199 chez Sennheiser.

Le Sennheiser HD 458 BT en détail

Le Sennheiser HD 458 BT est un casque Bluetooth milieu de gamme de Sennheiser. Il s’agit d’un casque circum-aural qui offre donc une bonne isolation passive. Ses mousses recouvertes de similicuir sont similaires à celles que l’on trouve sur la série 350. Un peu moins confortable que celles des Momentum, mais tout à fait adaptée à l’écoute prolongée de votre musique.

Ce qui le distingue de la série 350 est en revanche la présence réduction de bruit active, comme sur le bien plus onéreux Momentum 3 de la marque. Il faut toutefois savoir que Sennheiser, surtout sur ce modèle moins coûteux, fait forcément moins bien dans ce domaine que les ténors que sont les Bose Headphones 700 et Sony WH-1000xM3. La suppression sera toutefois suffisante pour masquer convenablement les bruits réguliers, notamment en train ou en avion (pour ceux qui volent encore).

Et la signature audio ?

Pour la partie audio à proprement parler, la signature de Seenheiser est relativement neutre et convient ainsi à tous les styles de musiques. Le casque prend en charge le Bluetooth 5 avec les codecs aptX et aptX « low latency ». Comme son nom l’indique, cette dernière réduit la latence entre l’appareil source et le casque. C’est notamment utile lorsque l’on regarde des vidéos où que l’on joue.

Enfin, Sennheiser annonce une autonomie d’environ 30 h, cela sera sans doute moins en pratique, surtout avec la réduction de bruit activée. Il vaut mieux compter sur une vingtaine d’heures, ce qui est déjà suffisant dans la très grande majorité des cas. S’il n’y a plus de batterie, vous pourrez toujours l’utiliser en filaire via le câble fourni. Le casque se recharge via USB C et dispose d’un micro pour prendre les appels et discuter avec votre assistant préféré.