Cdiscount propose aujourd’hui une réduction de 150 euros sur le Dyson V10 et offre en plus le kit d’accessoires « Home Cleaning » d’une valeur de 100 euros.

Les aspirateurs-balais de Dyson restent à ce jour considérés comme les meilleurs du monde, Cdiscount permet aujourd’hui de s’offrir le V10 « parquet » pour seulement 399 euros, c’est déjà 150 euros de moins que chez Dyson, et avec en plus le kit d’accessoire « Home Cleaning » en cadeau. C’est donc une réduction totale de 250 euros.

Le Dyson V10 parquet en détail

Le Dyson n’est plus le dernier modèle de la firme, il y a eu le V11 entre temps, mais il possède en revanche le dernier moteur V10 de la firme britannique, que l’on retrouve dans les deux modèles. Pas différence à prévoir au niveau de l’aspiration donc. Dyson annonce sur cette version 60 minutes d’autonomie, c’est un peu moins à l’usage — entre 20 et 40 minutes d’après notre test — mais cela reste suffisant pour un logement de 80 m².

Cette version parquet est livrée de base avec 5 accessoires (plus le chargeur et le support mural), dont la très utile mini-brosse motorisée et le classique suceur long. Le kit d’accessoire offert en ajoute 3 :

Une brosse matelas pour les tissus d’ameublement (les canapés, typiquement) et les matelas (logiquement).

Une brosse dotée de poils rigides pour la poussière et la boue séchée.

Une rallonge flexible

Vous devriez donc pouvoir parer à toute éventualité. Comme tous les aspirateurs Dyson, il n’y a évidemment pas de sac, et se vide très facilement en ouvrant la trappe du réceptacle à poussière. On apprécie également toujours la maniabilité et la légèreté du produit, ce qui rend le passage de l’aspirateur franchement moins pénible. Pour en savoir plus, vous pouvez consultez notre test du Dyson V10.