RED, Sosh ou B&You : quel forfait 80 Go choisir en ce moment ?

Les opérateurs multiplient les offres alléchantes pour séduire les consommateurs. Trois d’entre eux se sont positionnés sur le marché des forfaits 80 Go à 15 euros. Quelle offre choisir ? On fait le point pour vous aider à choisir entrez Sosh, Red by SFR et Bouygues !

Pendant longtemps, RED by SFR a proposé les offres au meilleur rapport données/prix. Mais depuis le début de l’année 2020, les autres opérateurs, Sosh et B&You, se sont alignés. Ils ont régulièrement lancé des forfaits téléphoniques 80 Go de 4G aux alentours de 15 euros, et ce sans limite de durée. La guerre des opérateurs se poursuit en fin d’année 2020, avec les trois offres similaires. Mais entre les trois, laquelle faut-il choisir ? On vous explique tout en vous rappelant d’abord que toutes ces offres sont réservées aux nouveaux clients.

En bref

RED, Sosh ou B&You : le forfait de base

En France, les trois forfaits de 80 Go proposés sont très similaires. Les appels, les SMS, les MMS sont illimités en métropole, et l’on retrouve bien sûr les 80 Go de 4G. Il est donc impossible de proclamer un opérateur comme vainqueur.

Sachez que l’on retrouve çà et là les quelques limitations habituelles de l’illimité : 200 destinataires différents maximum par mois et les appels sont coupés après trois heures en continue.

Vainqueur : Ex aequo

RED, Sosh ou B&You : l’utilisation en Europe et les DOM

Les premières différences se font sentir ici, puisque RED se limite à 10 Go de données depuis l’Europe et les DOM, Sosh à 12 Go et B&You à 15 Go. En revanche, les trois forfaits proposent des appels et des SMS illimités vers ces zones et vers la France.

Vainqueur : B&You

RED, Sosh ou B&You : le réseau

Au fil des années, Orange s’est construit une belle image. Pour beaucoup, c’est l’opérateur qui couvre le mieux la métropole, et c’est toujours vrai mais l’écart tend à se réduire. Selon les données de l’Arcep, le gendarme des télécommunication en France, Orange, SFR et Bouygues couvrent tous les trois plus de 99 % de la population en 4G. Là où Orange est toujours en avance, c’est sur la surface couverte : 91 % en 4G, mieux que SFR (87 %) ou Bouygues (87 %).

Si l’on s’intéresse à la qualité de l’Internet mobile fourni aux utilisateurs, Bouygues détrône Orange sur la navigation Web. 92 % des pages Web sont chargés en moins de 10 secondes, c’est légèrement mieux que chez Orange avec 91 % ou SFR avec 89 %. Le débit descendant moyen est cependant supérieur chez Orange avec 57 Mb/s, contre 45 Mb/s chez Bouygues et 42 Mb/s chez SFR.

Enfin, le débit montant et, là encore, supérieur chez Orange avec 13 Mb/s. Bouygues et SFR se partagent les deuxièmes et troisièmes places à égalité avec 10 Mb/s. On notera qu’il y a une nette marge avec la 4e place, occupée par Free (34 Mb/s en débit descendant, 7 Mb/s en débit montant.)

Il est intéressant de noter que la différence est plus nuancée dans les zones rurales. Concernant l’Internet mobile, les trois opérateurs sont au coude à coude. Orange, Bouygues et SFR proposent respectivement 27 Mb/s, 28 Mb/s et 27 Mb/s en débit descendant, ainsi que 6 Mb/s, 7 Mb/s et 7 Mb/s en débit montant. Notez qu’il s’agit de moyennes, la situation peut donc être différente localement.

Vainqueur : Sosh (Orange)

RED, Sosh ou B&You : frais supplémentaires et bonus

Peu importe l’offre, le principal surcoût sera la carte SIM. Prévoyez 10 euros à votre charge au moment de la souscription. L’offre de Bouygues vous propose un abonnement Spotify Premium offert pour une durée de trois mois. Sosh possède une offre similaire avec Deezer Premium pour seulement un euro par mensualité, pendant quatre mois.

À noter également que chez RED by SFR double appel est en option à 2 euros par mois alors qu’il est inclus chez Sosh et Bouygues.

Vainqueur : B&You

RED, Sosh ou B&You : les prix

Les trois opérateurs se sont positionnés sur un tarif inférieur à 20 euros. En revanche, B&You remporte de justesse cette bataille avec un forfait proposé à 14,99 euros. L’offre de RED (SFR) se positionne à 15 euros par mois, et Sosh est en troisième position avec une offre à 15,99 euros par mois.

Dans les trois cas, le forfait de 80 Go et sans engagement. Il est donc possible de résilier son forfait quand bon vous semble. Ces tarifs s’appliquent « sans limite de durée », le prix de l’abonnement ne changera donc pas au bout d’un an comme d’autres offres promotionnelles.

Vainqueur : B&You (de justesse)

RED, Sosh ou B&You : lequel choisir ?

Si on additionne toutes ces données, c’est bien B&You qui sort vainqueur de ce comparatif des offres de 80 Go. Vous obtenez plus de données utilisables en Europe et dans les DOM, un tarif légèrement inférieur et des bonus intéressants. La couverture d’Orange reste meilleure, mais les différences sont imperceptibles dans la plupart des cas de figure. Selon nous, c’est bien Bouygues qui remporte la bataille des forfaits 80 Go.

Vainqueur : B&You

Et Free dans tout ça ?

Le quatrième opérateur français propose lui aussi une formule de 80 Go. Toutefois, nous avons fait le choix de ne pas l’inclure dans ce comparatif pour la simple raison que le tarif n’est pas sans limite de durée. Le critère étant déterminant pour beaucoup dans le choix d’un forfait téléphonique, nous avons choisi de l’écarter.

Pour les curieux, le forfait Free Mobile propose 80 Go + 10 Go de roaming à 13,99 euros par mois. Là encore, l’offre est réservée aux personnes n’ayant pas été abonnées au Forfait Free dans les 30 jours qui précèdent cette souscription. Après 12 mois, le client voit sa facture passée de 13,99 euros à 19,99 euros par mois.

Comme les trois offres du dessus, on retrouve les appels illimités vers les mobiles et fixes en France métropolitaine et DOM, les SMS et les MMS illimités en France métropolitaine, uniquement les SMS illimités vers les DOM et Internet 80 Go en 4G+. Concernant l’étranger, le forfait ne propose que 10 Go/mois en 3G depuis l’Europe et les DOM. Au-delà, vous payerez 0,0042 euros/Mo.