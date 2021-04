Le lot de 4 thermomètres intelligents Bluetooth de Xiaomi est à seulement 11€

Dur dur de connaitre la température et l’hygrométrie d’un foyer lorsque l’on a pas les outils appropriés. Cela pourrait devenir de l’histoire ancienne à l’aide du thermomètre sans fil de Xiaomi. Ce dernier est en promotion sur Aliexpress pendant quelques jours.

Garder la température ou encore l’hygrométrie de sa maison à un niveau convenable n’est pas aussi facile qu’on le pense. Il faut toujours avoir un œil sur la température de la télécommande du climatiseur ou encore le taux d’humidité de l’air sur l’application de votre humidificateur. Mais cela pourrait changer suite à votre futur achat. Le thermomètre et hygromètre de Xiaomi commandera les appareils connectés de votre maison selon vos convenances. D’ailleurs, il est en promotion sur Aliexpress au prix de 11,49€ le lot de 4.

Lancement automatique de vos appareils grâce au thermomètre et hygromètre de Xiaomi

Le thermomètre et hygromètre de Xiaomi vous permettra de visualiser la température ainsi que le taux d’humidité dans l’air. Ce dernier possède un capteur très sensible qui viendra analyser régulièrement l’air de votre foyer ou de votre entreprise. Ce thermomètre connecté est relié à l’application Mi Home disponible gratuitement sur le Google Play Store et l’App Store. Vous pourrez ainsi lire les différentes données établies par le thermomètre et hygromètre de Xiaomi. D’ailleurs, il peut être connecté avec différents appareils de votre maison comme un humidificateur et un climatiseur à condition qu’ils soient connectés eux aussi.

Réglez une température minimum à avoir dans votre foyer (ou un taux d’humidité) depuis l’application et laissez faire l’appareil de Xiaomi. Ce dernier viendra donc analyser l’air fréquemment et ordonner à vos appareils (climatiseur ou humidificateur) de s’enclencher. Les informations pourront être lues depuis ce dernier à l’aide d’un écran LED ou encore depuis l’application dédiée si vous n’êtes pas à la maison. Xiaomi a décidé d’intégrer une pile CR2032 à la place d’une batterie gagnant ainsi en place et en poids. Cette pile pourra largement tenir l’année. C’est d’ailleurs plus rentable de mettre une pile sur ce genre de dispositif. Alors, vous êtes tenté par cet appareil ? Retrouvez le thermomètre et hygromètre de Xiaomi sur Aliexpress au prix de 11,49€ le lot de 4.

