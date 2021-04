La RTX 3060 n’est qu’à 1099 euros, le PC Lenovo autour est offert 🔥

Les Nvidia GeForce RTX 3060 sont tellement difficile à trouver et les prix tellement hauts que ce PC Lenovo qui l'intègre est presque au prix du GPU seul grâce à une promotion de Cdiscount.

C’est paradoxal, mais la pĂ©nurie de composants a rendu les cartes graphiques Nvidia de sĂ©rie RTX 30xx quasi introuvables. Et quand elles le sont, c’est au prix fort. Pourtant, Cdiscount fait aujourd’hui tomber le Lenovo Legion 5 15ACH6H (sans OS) Ă 1099,99 euros au lieu de 1299 euros. Ă€ ce prix, on pourrait presque considĂ©rer que vous payez uniquement la carte graphique, le reste du PC Ă©tant offert. Oui, on exagère un peu, mais ce n’est pas si loin de la rĂ©alitĂ©, et ce qui est sĂ»r c’est qu’avec le stock de Cdiscount et la livraison rapide, c’est très clairement le moyen le plus simple et le plus rapide de mettre la main sur le dernier GPU de la marque au camĂ©lĂ©on.

Tout ce qu’il faut savoir Lenovo Legion 5 15ACH6H

Le PC portable Lenovo Legion 5 15ACH6H est laptop plutĂ´t orientĂ© gaming. Cela commence par son design assez typĂ©, mais qui a le mĂ©rite de ne pas faire dans l’excès pour ceux qui aiment un peu la discrĂ©tion. Il possède un Ă©cran de 15,6 pouces, pour une rĂ©solution de 1920 Ă— 1080 pixels. C’est aujourd’hui standard et cela permet de jouer et travailler confortablement.

L’Ă©cran est par ailleurs capable d’atteindre un taux de rafraĂ®chissement de 120 Hz, pour un maximum de fluiditĂ©. C’est devenu une condition sine qua non pour un PC gamer qui a un peu d’ambition tant cela fait une diffĂ©rence sur des jeux compĂ©titifs. C’est principalement valable pour les jeux de tir compĂ©titifs (Fortnite, CS : GO, Valorant, etc.), mais cela vaut aussi pour des RTS ou des MOBA. Les jeux d’aventure, plus exigeants en ressources, en profitent un peu moins, mais cela reste plus agrĂ©able Ă l’Ĺ“il.

Nous le disions plus haut, le principal avantage de cet ordinateur portable, c’est ce qu’il cache sous le capot. En effet, on retrouve des composants de toute dernière gĂ©nĂ©ration, notamment en matière de processeur et de carte graphique. Commençons par le processeur avec l’AMD Ryzen 5600H et ses 6 cĹ“urs physiques pour 12 cĹ“urs logiques. CadencĂ© Ă 3,2 GHz de base et pouvant monter jusqu’Ă 4,2 GHz en mode turbo, il pourra encaisser sans broncher toutes les tâches du quotidien et mĂŞme plus. S’il ne fera pas aussi bien que des PC encore plus haut de gamme, vous serez totalement en mesure de monter des vidĂ©os par exemple. Il va sans dire que cette puce sera tout Ă fait Ă la hauteur pour ce qui est des jeux. Ce n’est pas ici que vous serez limitĂ©.

Pour ce qui est du GPU, on retrouve donc la carte graphique RTX 3060, louĂ©e par la critique et qui peut lancer n’importe quel jeu vidĂ©o dans d’excellentes conditions, que cela soit au niveau des graphismes ou en termes d’images par seconde. Le GPU accusera un peu le coup sur les jeux gourmands et avec le RayTracing, il sera dans ces conditions forcĂ©ment un peu Ă la peine qu’un 3070 ou 3080, mais la 3060 reste un très bon rapport qualitĂ©-prix. Vous pourrez stocker vos jeux sur le SSD (NVMe) de 512 Go et vous aurez Ă©galement 8 Go de mĂ©moire vive. Petit bĂ©mol sur ce point, 8 Go est un strict minimum pour une machine en gaming en 2021. On vous recommandera d’investir dans des barrettes supplĂ©mentaires si vous vous sentez un peu limitĂ©, car oui, les emplacements sont accessibles. Si vous prĂ©fĂ©rez investir dès maintenant, la Fnac propose la version 16 Go, avec Windows prĂ©installĂ© Ă 1199 euros mais la livraison ne sera pas immĂ©diate.

La conception de ce laptop a d’ailleurs Ă©galement Ă©tĂ© optimisĂ©e avec un châssis relativement enfin, mais qui parvient tout de mĂŞme Ă très bien Ă©vacuer la chaleur, le cauchemar de tous les joueurs sur ordinateur portable. Il s’agit toutefois d’une machine de jeu, il faut donc raison garder : ce dernier ne sera nĂ©cessairement pas des plus silencieux. Ceci Ă©tant dit, bien extraire la chaleur d’une machine permet non seulement d’allonger sa durĂ©e de vie, mais aussi d’Ă©viter le “thermal throttling”. Sous cet anglicisme se cache le ralentissement de la machine lorsque celle-ci chauffe trop. Vous pourrez ainsi jouer pendant de longues heures sans perte de performance.

Vous l’aurez compris, cet ordinateur portable est un vrai investissement sur le long terme, qui ne risque pas de vous dĂ©cevoir compte tenu de sa puissance de feu. Toutefois, il est parfaitement adaptĂ© pour un usage professionnel. Il pourra lancer toutes les applications de bureautique avec des chargements très courts, se transporte facilement avec son poids de 2,5 kg, et dispose d’une autonomie pouvant grimper jusqu’Ă 8 heures. La connectique se compose surtout de 6 ports USB et d’une entrĂ©e HDMI 2.0. Le Wi-Fi et le Bluetooth 5.0. Dernier point important, le PC est livrĂ© sans OS, il faudra donc vous le procurer par vos propres moyens. Si cette machine vous intĂ©resse, on n’a guère de doute sur le fait que vous savez oĂą vous procurer une licence Ă petit prix et que vous saurez l’installer sans difficultĂ©. La dĂ©marche est loin d’ĂŞtre compliquĂ©e, mĂŞme si vous n’ĂŞtes pas spĂ©cialiste.

