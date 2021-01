[Bon Plan] Le nouveau Xiaomi Redmi Note 9T 5G à partir de 168 euros !

Xiaomi a dévoilé il y a quelques jours son nouveau Redmi Note 9T 5G, premier smartphone de la gamme Redmi Note à intégrer la 5G avec un double emplacement de SIM 5G, qui est aujourd’hui en promotion chez Aliexpress à partir de 168 euros avec livraison rapide et gratuite en France !

Attention, pour profiter de cet excellent prix, vous devez tout d’abord récupérer un coupon de 16 euros sur la page de la boutique puis entrer le code NOTE9T15 dans votre panier, vous obtiendrez alors la version 64Go à 168 euros et la version 128Go à 218 euros !

Code promo : NOTE9T15

Grâce au SoC 800U compatible 5G de MediaTek Dimensity, le Redmi Note 9T 5G est jusqu’à 100% plus rapide que les générations précédentes. Outre son modem intégré, le smartphone se caractérise par une bonne efficacité énergétique avec son processeur octa-core gravé en 7nm. Intégrant la connectivité 5G simultanée sur deux cartes SIM, le Redmi Note 9T 5G est un véritable guerrier de productivité. De même, la technologie 4×4 MIMO et les antennes du smartphone viennent garantir une connexion plus rapide et plus fiable.

Un module caméra 48 MP pour des photos

Le smartphone embarque une configuration triple caméra arrière composée d’un capteur principal de 48 MP, un capteur de profondeur de 2 MP et un objectif macro de 2 MP. Là où le grand capteur d’1/2’’ et l’architecture ISP offrent une qualité d’image améliorée ainsi qu’un traitement rapide, les outils de créativité comme Night, Pro + RAW, HDR et Portrait viennent quant à eux garantir un meilleur rendu, quelles que soient les circonstances.

Design brillant, conception durable

Le Redmi Note 9T 5G offre un design premium avec un écran FHD+ DotDisplay de 6,53’’ et un dos incurvé Unibody 3D en polycarbonate texturé. En complément, l’écran Corning Gorilla Glass 5 protège le téléphone contre les chutes accidentelles. Certifié Widevine L1 et TÜV Rheinland Low Blue Light, le Redmi Note 9T 5G permet aux utilisateurs de gérer des heures de streaming de contenu HD sans fatigue oculaire. Enfin, son capteur d’empreintes digitales latéral permet de le déverrouiller de manière rapide et efficace.

Des performances optimales grâce à une batterie puissante

Doté d’une batterie de 5000 mAh, le Redmi Note 9T 5G offre une bonne autonomie, même en 5G. Le smartphone est livré avec un chargeur 22,5 W et dispose d’une charge rapide de 18 W. Cerise sur le gâteau, le cycle de charge élevé garantit près de 3 ans d’utilisation quotidienne sans dégradation significative de la batterie.