Cet écran AOC 24 pouces, FHD, 144 Hz est parfait pour jouer et à moins de 135 euros

Les écrans en 144 Hz se démocratisent progressivement et sont de moins en moins chers. Cdiscount propose aujourd’hui une réduction sur un bon écran gamer de 24 pouces, le AOC G2490VXA. Il est disponible à 134,99 euros.

Pendant longtemps, les dalles à haute fréquence de rafraîchissement étaient extrêmement coûteuses. Aujourd’hui, le 144 Hz est un argument décisif pour faire progresser ses performances en jeu, et surtout disposer d’une plus grande fluidité. Cdiscount vous propose ici de vous équiper à prix réduit avec un modèle de 24 pouces du constructeur AOC. La fiche technique réussie, avec une résolution Full HD et 144 Hz pour seulement 134,99 euros.

L’écran AOC G2490VXA en détail

Le AOC G2490VXA est un écran LCD de 24 pouces qui a été conçu pour les joueurs cherchant à s’équiper à prix contenu. C’est donc sans surprise que l’on retrouve une résolution plutôt classique de 1920 × 1080p et non une 1440p. L’intérêt ici est surtout ici sa fluidité et réactivité proposée, ce qui est permis avec une fréquence de rafraîchissement de 144 Hz et un temps de réponse de seulement 1 ms. Les adeptes des jeux très réactifs comme Call of Duty ou Valorant profiteront au mieux de cet avantage en jeu. Bien sûr, il faut également posséder une machine capable de délivrer autant d’images par seconde.

L’écran de 24 pouces est doté de plusieurs fonctionnalités intéressantes. Comme la plupart des autres moniteurs destinés aux joueurs, l’AOC 2490VXA est compatible avec la technologie FreeSync qui permet de synchroniser le rafraîchissement de la dalle avec le nombre d’images par seconde délivrée par la carte graphique. De quoi vous évitez les effets de tearing de l’image tout en ne perdant pas une frame. Pour les possesseurs d’une carte graphique NVIDIA, on notera que l’écran n’est pas listé officiellement comme G-Sync Compatible. Tout fonctionnera, mais pas de façon optimale.

Ce moniteur PC se veut néanmoins polyvalent en apportant plusieurs modes d’affichage pratique à utiliser au quotidien, comme le Shadow Control qui assure un meilleur éclaircissement des zones sombres sur votre écran, sans impacter les éléments plus clairs. Une partie sonore est assurée avec 2 haut-parleurs de 2 W. La connectique, elle, est assez rustique, mais sera suffisante pour la plupart des utilisations : une prise casque, un port HDMI et un DisplayPort (mode DisplayPort 1.2). Vous profiterez également d’une garantie de 3 ans.