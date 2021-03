[Bon plan] Le vidéoprojecteur de Xiaomi chute à 379 €

Vous souhaitez investir dans un vidéoprojecteur afin de transformer votre salon en cinéma éphémère ? Ça tombe bien puisque nous avons vu le vidéoprojecteur de Xiaomi, le Mini DLP (SJL4014GL) en promotion. Ce dernier vous permettra de visionner des films et séries depuis n’importe quelle plateforme de streaming (Netflix, Amazon Prime Video, Salto, Disney+, etc.) grâce à l’OS Android TV. Venez vite profiter du bon plan chez Banggood afin d’acquérir le Xiaomi Mini DLP (SJL4014GL) à 379€ avec le code BGFRGMK.

Si vous le saviez pas encore (au moment de ce bon plan), Xiaomi réalise des vidéoprojecteurs et ce n’est pas une première. En effet, le constructeur n’est pas à son premier coup d’essai. Afin de vous éviter de longues recherches, voici l’un des meilleurs vidéoprojecteurs du fabricant, le Xiaomi Mini DLP (SJL4014GL). Il vous permettra de transformer en quelques minutes votre salon en un vrai cinéma avec des fonctionnalités que vous allez adorer. Le projecteur de Xiaomi est disponible sur Banggood au prix de 379 € au lieu de 412,59€.

Code promo : BGFRGMK

Le Xiaomi Mini DLP (SJL4014GL) possède un OS sous Android TV

Savez-vous ce que cela veut dire ? Oui, vous pourrez accéder à tout le catalogue du Google Play Store afin de télécharger vos jeux préférés ou vos applications habituelles. Vous aurez donc accès à Netflix, Amazon Prime, Disney+, YouTube ou encore Twitch. Vous allez pouvoir redécouvrir des films à l’aide de sa qualité d’image. Le Xiaomi Mini DLP (SJL4014GL) ne compose de LED à quatre canaux RVB + BP. Ce dernier promet une meilleure colorimétrie grâce à aux LED fournies par Osram. Normalement, un projecteur de cette gamme (quelle que soit la marque) se compose généralement de trois LED. L’ajout d’une quatrième LED dans ce Xiaomi Mini DLP (SJL4014GL) permet d’augmenter la luminosité de 20 % faisant grimper le vidéoprojecteur à 500 lumens.

Vous pourrez y connecter un ordinateur à l’aide du port HDMI présent à l’arrière du Xiaomi Mini DLP. Ce dernier est également équipé de la technologie Bluetooth et du WIFI afin d’envoyer sans aucune difficulté un film ou une série depuis son smartphone (fonction Chromecast). En ce qui concerne la résolution, le vidéoprojecteur de Xiaomi pourra projeter une image avec une résolution de 1920 x 1080 pixels. L’image sera nette et jolie à regarder d’autant plus que l’autofocus viendra rendre de bons et loyaux services en stabilisant le tout afin de profiter de la meilleure expérience possible. En bref, c’est un vidéoprojecteur qui transformera facilement votre salon en cinéma afin de profiter des derniers films sortis. Il est disponible sur Banggood au prix de 379 € au lieu de 412,59€.