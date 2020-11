[Bon Plan] Le Xiaomi Redmi Note 9 Pro est à prix cassé sur Amazon

Amazon propose actuellement le Xiaomi Redmi Note 9 Pro à 219 euros. C’est l’un des téléphones actuels avec le meilleur rapport qualité-prix.

Si vous recherchez un téléphone pratique et efficace pour un prix avoisinant les 200 euros, cette promotion devrait vous intéresser. Sur Amazon, le Xiaomi Redmi Note 9 Pro est actuellement proposé à 219 euros, soit 40 euros d’économies sur son prix conseillé de 249,90 euros.

Le Xiaomi Redmi Note 9 Pro en détail

Le Xiaomi Redmi Note 9 Pro est la meilleure des versions de la gamme Note de Xiaomi en 2020. Ce smartphone s’appuie d’abord sur un écran IPS LCD de 6,7 pouces d’une définition Full HD+ de 2 400 x 1 080 pixels. Que ce soit pour regarder les vidéos ou jouer, ce téléphone se montre plutôt performant.

En ce sens, on retrouve notamment la puce Snapdragon 720G épaulé par 6 Go de RAM et 64 Go de stockage. Cela permet d’assurer une fluidité dans la navigation pour un prix contenu. La fiche technique du Redmi Note 9 Pro, plutôt bien équilibrée, embarque également une batterie généreuse de 5020 mAh. D’ailleurs, elle est compatible avec le rechargement rapide 30 W. Avec ce téléphone, vous pourrez sans problème tenir une journée sans avoir besoin de le recharger, voire deux selon votre utilisation.

Enfin, la partie photo est également complète : on retrouve 4 capteurs à l’arrière, dont un principal de 64 mégapixels. C’est bien mieux que les autres modèles de la gamme Note, qui plafonnent à 48 MP. Que ce soit pour immortaliser des clichés pendant vos vacances ou bien des photos plus classiques, vous aurez de quoi faire, surtout avec le mode de nuit qui se montre plutôt performant. Enfin, la caméra à l’avant de l’appareil est de 16 mégapixels.

Le Xiaomi Redmi Note 9 Pro est également le seul de sa gamme à proposer le NFC et un design arrière plus soigné. Cette version Européenne est également compatible avec la bande B28. Tous les détails sont à retrouver dans notre test du Redmi Note 9 Pro.