[Bon Plan] 40 euros de réduction sur le Lego X-Wing de Poe Dameron

Commercialisé à 109 euros sur le site de Lego, Auchan propose aujourd’hui le Lego Star Wars chasseur X-Wing de Poe Dameron à 69 euros. 40 euros de réduction donc.

Le X-Wing de Poe Dameron peut rejoindre aujourd’hui votre collection de Lego avec une réduction de 40 euros grâce à Auchan. Le commerçant le propose à 69 euros sur sa boutique en ligne au lieu de 109 euros chez Lego. Un prix sympa pour un Lego sympa.

Le X-Wing Poe Dameron en détail

Dans le détail, le X-Wing de Poe Dameron reprend bien évidemment les couleurs de vaisseau avec ses accents orange. Il s’agit d’un Lego de 761 pièces, ce qui devrait déjà vous occuper quelque temps. Ceci fait, le X Wing mesurera 37 centimètres de long, ce qui est déjà relativement grand.

Vous trouverez également dans le paquet un droïde R2-D2, 3 figurines : Poe Dameron, un Chevalier de Ren et Jannah ; et enfin tout un jeu de fusils blaster, arbalète et d’autres armes. Une fois construit, vous aurez encore de quoi vous amuser. Surtout que les ailes du X-Wing sont mobiles (comme tout X-Wing qui se respecte) et que des emplacements sont prévus pour les personnages, R2-D2 notamment.