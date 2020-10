[Bon Plan] L’aspirateur-balai Xiaomi Dreame V9 à 134,99 euros !

eBay propose aujourd’hui l’aspirateur-balai Xiaomi Dreame V9 à 134,99 euros grâce au code PFRBOOST20 ! Livraison rapide depuis leur entrepôt en Europe. Attention offre limitée.

Le Dreame V9 est multifonctionnel et satisfera les plus maniaques. Il nettoie les sols, les lits, les voitures… et mêmes les claviers. L’appareil est livré avec 4 outils de nettoyage pour s’attaquer à tout type de sol : la brosse extra-douce avec moteur intégré pour les planchers de bois et carreaux de céramique, la brosse à acariens pour les matelas et tissus, le pinceau pour les claviers par exemple, la buse plate pour les coins et crevasses. Le tout facilement rangeable dans un dock de chargement mural.

Le design léger (1,5 kg sans la tête) et fonctionnel du Dreame V9 permet de vider en un clic son contenu et de nettoyer très facilement toutes ses pièces, puisqu’elles sont toutes lavables (sauf le moteur).

Un aspirateur-balai puissant

Equipé d’une structure aérodynamique et associé à une technologie à 9 cyclones, le Dreame V9 offre une aspiration de 100 AW et jusqu’à 100 000 tr / min. Cet aspirateur-balai est puissant mais également silencieux avec un niveau sonore de 72 dB en mode silencieux. Autre atout, l’appareil sépare efficacement les particules de poussière sans s’obstruer. Il offre une aspiration jusqu’à 30 minutes, capable de nettoyer 160 m² avec une seule charge.

Enfin, le Dreame V9 possède un moteur spécialisé qui aide à éliminer les acariens et autres allergènes. Doté d’un filtre HEPA, l’aspirateur permet de capturer jusqu’à 99,97% des particules aussi petites que 0,3 micron – telles que la poussière, le pollen, les squames d’animaux domestiques, les cheveux, la fourrure, etc.

