[Bon Plan] Les Airpods Pro sont à nouveau à 209 euros sur Amazon

Après être remontés à 239 euros, les AirPods Pro sont de retour à 209 euros sur Amazon, vendus et expédiés par le marchand.

Les AirPods Pro sont les meilleurs écouteurs que vous pouvez acheter si vous posséder un iPhone. Entre fonctionnalités finement intégrées dans l’écosystème Apple, réduction de bruit active et qualité audio, cet excellent produit monnaye habituellement 279 euros. Amazon consent toutefois aujourd’hui une nouvelle fois à un baisse de 70 euros sur l’accessoire qui tombe donc à 209 euros, vendus et expédiés par le marchand.

Lancés en octobre 2019, les AirPods Pro se distinguent des AirPods classiques par la présence de la réduction de bruit active. Pour la rendre aussi efficace que possible, les écouteurs ne sont plus semi-intra ou « bouton », mais véritablement intra-auriculaire. Un format qui peut déplaire à certains au départ mais auquel on s’habitue finalement assez vite. Bien évidemment, la qualité audio est également améliorée par rapport au modèle standard.

Comme tous les AirPods ils fonctionnent à merveille avec l’écosystème Apple. L’appairage est d’une simplicité enfantine avec un iPhone et Siri est pris en charge. Ils fonctionnent également avec un smartphone Android, mais c’est un peu moins pratique. Vous trouverez tous les détails dans notre test des AirPods Pro.