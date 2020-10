[Bon Plan] Le Realme 7 le moins cher est chez Cdiscount

Le Realme 7 est commercialisé en précommande ce mercredi 7 octobre, et c’est Cdiscount qui a l’exclusivité du modèle le moins cher : le marchand français a sur ses étals la version 4 Go / 64 Go, pour 179 euros.

Les Realme 7 et 7 Pro sont commercialisés officiellement aujourd’hui précommande dans plusieurs versions. Mais c’est Cdiscount qui a l’exclusivité du Realme 7 « pas cher ». C’est en effet le seul commerçant français à proposer la version 4 Go / 64 Go, commercialisée à 179 euros et c’est sans doute le meilleur rapport qualité-prix de cette série. Les précommandes s’ouvrent aujourd’hui pour une livraison à compter du 21 octobre.

Le Realme 7 en détail

Après les Realme 6 voici donc les Realme 7 et 7 Pro. Fidèle à ses traditions la « petite marque qui monte » lance des smartphones avec un excellent rapport qualité-prix, surtout pour cette version la moins chère. Pour 179 euros, le Realme 7 intègre un écran LCD FHD+ (2400 x 1080) de 6,5 pouces avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz. C’est aujourd’hui le terminal le moins onéreux avec un tel écran.

Il est propulsé par un processeur Helio G95 une puce octo-core qui devrait, sur le papier, encaisser toutes les tâches quotidiennes et même offrir une expérience satisfaisante en jeu. Il est épaulé sur cette version par 4 Go de mémoire vive. Vous trouverez par ailleurs 64 Go pour stocker pour vos données et applications. Mémoire vive et stockage sont les seuls points qui distinguent le ce « Realme 7 pas cher » des autres qui offrent 6 Go / 64 Go (199 euros) et 8 Go / 128 go (249 euros). Autrement dit, vous ne perdez pas grand-chose.

Sur la partie photo, le Realme 7 choisit une configuration à 4 capteurs avec un principal de 48 mégapixels et un ultra-grand angle de 8 mpx. Les deux autres sont plus anecdotiques avec un objectif macro et un noir et blanc pour améliorer le mode portrait. Sachez toutefois que généralement, ces deux derniers ne se révèlent pas extrêmement utiles en pratique. On notera enfin l’imposante batterie de 5000 mAh, compatible charge rapide à 30W.