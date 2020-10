Bons plans Les E-Carte Cadeau Jackpot Fnac-Darty sont de retour : 60€ pour 50€ et 150€ pour 130€ !

Ce n’est pas sur le site Fnac mais sur Aliexpress que vous pouvez aujourd’hui vous procurer ces fameuses E-Cartes Jackpot d’une valeur de 60 euros pour 50 euros et de 150 euros pour 130 euros payés. Rassurez-vous tout ceci est bien officiel puisque Fnac-Darty vient d’ouvrir une boutique chez le géant chinois !

Cette e-Carte Cadeau JACKPOT Fnac-Darty est valable à compter de sa date d’achat jusqu’au 20 Novembre 2020. Elle s’utilise en une ou plusieurs fois dans les magasins Fnac, Darty, et sur fnac.com (hors abonnements presse, tirages photo, produits dématérialisés, cartes cadeaux et Marketplace), en France métropolitaine. Vous pouvez payez jusqu’à 3000€ en carte cadeau pour un achat en caisse ou sur le site Fnac et Darty !

Pour retrouver vos cartes achetées sur Aliexpress, il suffit de vous rendre après votre achat dans la section « mes Commandes » puis « voir détails ».

Conditions générales de vente : La e-Carte Cadeau Fnac-Darty ne peut être ni échangée, ni revendue, ni remboursée, même partiellement, ni portée au crédit d’une carte ou d’un compte bancaire ou d’une autre carte cadeau, ni faire l’objet d’un escompte et ne peut donner lieu à aucun rendu de monnaie. Elle n’est ni remplacée, ni remboursée en cas de perte ou de péremption. L’achat d’une e-Carte Cadeau Fnac-Darty ne peut être réalisé qu’au moyen d’une carte bancaire avec 3D Secure.