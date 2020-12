Boursorama Banque : la prime de bienvenue de 130 euros est de retour

Après avoir fait des émules pendant le Black Friday, la prime de bienvenue d’un montant de 130 euros est de retour ce week-end, et ce week-end uniquement.

Elle a visiblement rencontré du succès pendant le Black Friday, au point que Boursoroma Banque a décidé de relancer sa prime de bienvenue de 130 euros ce week-end. Traditionnellement, la filiale de Société Générale se contente de 80 euros voire 110 euros, les 130 euros sont en revanche réservés aux événements importants comme le Black Friday justement, c’est donc une bonne occasion à saisir si vous pensiez changer de banque. Attention, la promotion n’est valable que ce week-end et pour profiter il faudra renseigner le code PIWD130 au bas du premier formulaire d’ouverture de compte.

Code promo : PIWD130

L’essentiel à savoir sur Boursorama Banque

Filiale de la Société Générale, Boursorama Banque est l’une des banques en ligne les plus populaires. Voici ses principales caractéristiques.

Pas de frais de tenue de compte

Paiement gratuits à l’étranger (sur toutes les cartes)

Pas de condition de revenu pour les offres Visa Ultim et Welcome

Cartes Visa Welcome et Ultim gratuites (si une utilisation par mois)

Compatible avec Google Pay, Apple Pay et Samsung Pay.

Les cartes bancaires Visa Welcome et Ultim sont gratuites sous réserve d’une utilisation par mois, sinon 5 euros de frais s’appliquent pour une Visa Welcome et 9 euros pour une Ultim. En fonction de la carte choisie, il faudra également effectuer un dépôt initial de 50 euros, 300 ou 500 euros en fonction de la carte choisie. À noter l’arrivée de la carte Visa Ultim Metal qui propose des plafonds plus élevés ainsi que quelques avantages complémentaires, mais moyennant 9,90 euros par mois.

Comme toutes les banques en ligne, la majeure partie de la gestion de son compte se fait via l’application mobile. Cette dernière est relativement claire et ergonomique, mais n’arrive toutefois pas au niveau de ce que peuvent proposer des néobanques comme Revolut ou N26. Contrairement aux Néobanques, Boursorama en revanche tout prévu pour les comptes joints, un usage justement courant des banques en ligne.

Vous cherchez une autre banque en ligne ?

