Surveillez bébé ou la maison avec la caméra Mijia IMILAB C20 à moins de 20€ !

Si vous êtes à la recherche d’une bonne caméra de surveillance, compacte et efficace, alors cette offre pourrait vous plaire. La caméra IP Mijia IMILAB C20 profite d’une jolie remise sur AliExpress et tombe à 16,76 euros avec le code GOLMM6. Livraison rapdie.

Idéalement pensée pour les jeunes parents, cette caméra de surveillance est en mesure d’observer votre bébé, et de vous avertir en un temps record. Elle peut également être utilisée comme un système d’alarme classique, dans une pièce de votre appartement. Ce modèle profite aujourd’hui d’une promotion de 40 % sur AliExpress. Son prix, habituellement fixé à 47,82 euros, tombe à 16,76 euros avec le code GOLMM6. La livraison se fait en quelques jours et gratuitement en plus !

La caméra Mijia IMILAB C20 en détail

Malgré son prix très contenu, cette caméra de surveillance propose d’étonnantes caractéristiques techniques. Elle est en mesure de filmer une pièce avec un angle de 360°, tout en délivrant une résolution de 1920 × 1080 pixels. L’une de ses grandes qualités est sa vision nocturne, assez performante et qui permet d’avoir une image nette en toute circonstance.

Que ce soit pour surveiller un enfant ou votre appartement lorsque vous êtes en déplacement, cette caméra de surveillance remplie son rôle à merveille. Elle est compatible avec l’application IMILAB HOME qui vous offrira de nombreuses fonctionnalités intéressantes. Par exemple, lorsque cette caméra repère un bruit suspect, un focus est fait sur ce dernier et vous recevez une alerte vidéo en temps réel sur votre téléphone. Un autre système, plus classique, de détection d’humain est inclus, pour lui faciliter la tâche.

Cette caméra est également compatible avec Alexa, l’intelligence artificielle de Amazon. Vous pourrez donc la contrôler directement à l’aide de votre voix. En outre, ce petit gadget de sécurité à l’avantage d’être très compact (112 × 76 × 76 mm) et d’embarquer un système rotatif très discret qui ne la trahira pas. Dans la boîte, vous trouverez la caméra, un câble de branchement d’une longueur de 2 mètres, un adaptateur, et le mode d’emploi pour son bon fonctionnement.

