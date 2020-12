Ce disque dur externe 1 To est à 34,99 euros seulement

En cette période des fêtes de fin d’année, Boulanger continue de multiplier les promotions sur ses produits high-tech. Aujourd’hui, c’est le disque dur externe Essentielb 2.5″ EDD1000 avec 1 To qui tombe à 34,99 euros.

Les disques durs externes sont très prisés par les personnes à la recherche d’un stockage nomade pour leur ordinateur. Mais à moins de 35 euros, il est rare de tomber sur une capacité de 1 To. C’est pourtant actuellement le cas chez Boulanger, qui propose ce disque à 34,99 euros au lieu de 59,99 euros. Attention, les stocks sont limités.

Le disque dur externe Essentielb 2.5″ EDD1000 en détail

On ne présente plus les disques durs externes. Ils vous permettent de stocker des milliers de photos et de vidéos facilement. Avec cette capacité de 1000 Go, vous pourrez y conserver des centaines de fichiers et les emporter avec vous pendant vos déplacements.

Ce modèle SATA proposé ne nécessite qu’un branchement USB, une norme encore présente sur la grande majorité des ordinateurs. Ici, on retrouve un branchement en USB 3.0 ou 2.0, ce qui garantie des débits plus rapides.

Le disque dur externe Essentielb 2.5″ EDD1000 est compatible avec les PC et les Mac. Il dispose d’une vitesse de rotation de 5400 tr/m, les performances habituelles sur les disques d’entrée de gamme.