Bons plans Ce forfait 200 Go ne vous coûtera que 9,99 euros par mois pendant 1 an

Jusqu’au 24 mars 2021, Cdiscount mobile relance l’un de ses meilleurs forfaits : 200 Go pour moins de 10 euros mensuels pendant 12 moins. Tout simplement imbattable.

On ne l’avait pas vu depuis les soldes, Cdiscount Mobile relance son meilleur forfait mobile ce jeudi : 200 Go pour seulement 9,99 euros par mois pendant un an puis 24,99 euros. Si vous n’avez pas besoin d’autant, et que vous souhaitez avant tout un petit prix, vous avez également une offre 30 Go à 2,99 euros par mois pendant 6 mois (puis 12,99 euros).

Le forfait Cdiscount mobile 200 Go en détail

Dans ce forfait, vous retrouvez :

200 Go de data

Appels illimités

SMS/MMS illimités

5 Go dans les DOM et l’Union européenne, MMS décomptés de l’enveloppe

L’offre est évidemment particulièrement complète. On retrouve ainsi les appels, les SMS ainsi que les MMS illimités en France. De plus, avec ses 200 Go de données mobiles qui sont mises à votre disposition, vous pourrez naviguer quotidiennement sur votre réseau mobile, afin de regarder des vidéos YouTube, des séries, ou encore télécharger des jeux vidéo sans jamais vous préoccuper de votre consommation. Elle sera également bien pratique si votre Wi-Fi est capricieux, au point même dans certains de pouvoir remplacer en partie votre connexion fixe.

Pour rappel, Cdiscount mobile est connecté au réseau de Bouygues Télécom, ce qui vous garantit une bonne rapidité de connexion Internet, quel que soit votre localisation en France. Comme pour la totalité des forfaits téléphoniques, 10 euros vous seront facturés au moment de votre commande pour obtenir votre carte SIM.

Même si la période les conditions sanitaires ne sont pas propices au voyage, vous pourrez tout de même profiter de 5 Go de data à l’étranger si vous vous rendez en Europe ou dans les DOM. Cette petite quantité de donnés mobiles vous permet d’utiliser le GPS de votre téléphone, de faire des recherches sur Internet, et d’écouter votre musique sur ce petit failli, par exemple. Surtout, cela a l’avantage de ne pas vous priver de réseau une fois en déplacement, ou encore de ne pas avoir à repasser à la caisse chez un autre opérateur pour l’occasion.

Ce forfait téléphonique est exceptionnellement proposé à 9,99 euros par mois pendant 12 mois, puis 24,99 euros. Il a toutefois le mérite d’être sans engagement, ce qui signifie que vous pourrez vous désabonner quand bon vous semble.

Pour les économes : le forfait 30 Go à 2,99 euros par mois

Pour celles et ceux qui recherchent une enveloppe de donnés mobiles un peu plus réduite, mais suffisante pour un usage classique, Cdiscount a pensé à vous et propose une 2e offre plus mesurée et surtout peu coûteuse avec 30 Go de données. On retrouve également les appels, les SMS ainsi que les MMS illimités en France métropolitaine vers les DOM. L’enveloppe disponible à l’étranger est légèrement moins musclée, avec 3 Go au lieu de 5 Go.

Le tarif réduit de 2,99 euros mensuels ne s’appliquera cependant que pendant 6 mois, puis cela passera à 12,99 euros. Pas de panique toutefois, puisque l’on est également sur une remise sans engagement, ce qui signifie que vous pourrez vous désabonner si vous trouvez moins cher ailleurs, ou que vous n’êtes pas satisfait du service.

Les offres et promotions de forfaits mobile, ce n’est pas ce qui manque et c’est tant mieux : nous n’avons ni les mêmes besoins, ni les mêmes exigences et ni le même budget. Certains recherchent le tarif le plus bas coûte que coûte, d’autres un maximum de données mobiles, un forfait sans engagement, limité pour les plus jeunes, la possibilité de s’offrir un nouveau smartphone… Pour trouver chaussure à son pied, il reste indispensable de passer par la case : de quoi ai-je réellement besoin et quelles sont mes limites financières ?

Le RIO (Relevé d’Identité Opérateur) est un identifiant unique, composé de 12 caractères (lettres ou chiffres), qui vous sera demandé par l’opérateur chez qui vous souhaitez souscrire. Pour l’obtenir, il vous suffit d’appeler le 3179. Un serveur vocal vous indiquera alors votre date de fin d’engagement, ainsi le numéro RIO de votre ligne. Notez qu’un SMS vous sera automatiquement envoyé avec toutes les informations communiquées par le serveur vocal.