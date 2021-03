Parfait pour le gaming, cet écran incurvé de 27 pouces, 165 Hz est à 162 €

Dans une configuration gamer, l’écran est l’un des périphériques les plus importants. Que ce soit pour de la bureautique pour du jeu vidéo exigeant, il est impératif de sélectionner un bon modèle pour être plus performant et bénéficier d’un confort supplémentaire. Cdiscount propose aujourd’hui l’écran ViewSonic VX2718 à 162,99 euros.

Cet écran ViewSonic de 27 pouces dispose de toutes les caractéristiques techniques requises pour le jeu vidéo, du simple loisir au e-sport. En profitant d’une jolie réduction ainsi que d’un code promotionnel 25INFO, il est possible de se l’offrir pour 162,99 euros au lieu de 200 euros. Une remise de 19 % sur un modèle complet, avec de bons retours.

Code promo : 25INFO

Le ViewSonic VX2718 en détail

Le ViewSonic VX2718 est un écran de 27 pouces offrant une belle diagonale et une courbe de 1500R, pour une expérience visuelle immersive. On en profitera surtout dans les films ainsi que les jeux vidéo, puisque la courbure est censée épouser celle de vos yeux. Au-delà de la résolution de 1920 × 1080 pixels, ce moniteur est intéressant car il s’appuie sur une dalle offrant un taux de rafraîchissement de 165 Hz et un temps de réponse minime de 1 ms. L’action projetée à l’écran est très fluide, sans déchirure et les mouvements sont nets. Pour les jeux vidéo de type FPS ou de course, cela est particulièrement approprié.

Ni trop grand, ni trop petit (61,1 cm x 22,5 cm x 47,5 cm), cet écran correspondra la majorité des bureaux et adopte un design sobre, mais léché, avec des bords fins sur les côtés. On appréciera également la dalle VA qui déploie des images lumineuses et des contrastes prononcés. Pour ce qui est de l’inclinaison, le moniteur n’est pas le plus flexible du marché, et se contente d’un angle de -5 à + 20°.

Du reste, cet écran ViewSonic de 27 pouces arrive avec de nombreuses fonctionnalités auxquelles nous somme désormais habitué, comme un filtre anti lumière bleue, anti scintillements et la technologie Adaptative Sync. Cette dernière vous permet de synchroniser le taux de rafraîchissement du moniteur avec votre carte graphique pour limiter les déchirements visuels. Enfin, l’écran comporte 2 petits haut-parleurs qui pourront dépanner, et la connectique comprend une sortie de ligne audio, 2 ports HDMI et un DisplayPort.