Ce forfait mobile 30 Go coûte moins de 3 euros par mois

Cdiscount mobile lance deux nouveaux forfaits à prix contenu. On retrouve d’abord 30 Go de données pour 2,99 euros par mois, et un autre avec 60 Go pour 7,99 euros par mois. Ils sont tous les deux sans engagement.

C’est désormais un classique pour Cdiscount mobile, qui propose régulièrement des forfaits à des prix très attractifs. La formule de 30 Go pour 2,99 euros par mois est très appréciée, et est de retour. En plus de cette enveloppe de data, retrouve le SMS, MMS illimités en France et 10 Go en Europe. Comme souvent avec Cdiscount, ce tout petit prix ne dure que 6 mois, et il passera ensuite à 12,99 euros par mois. Il en va de même avec la formule plus musclée de 60 Go, qui dure 12 mois. En revanche, ce sont tous les 2 des forfaits sans engagement que vous pourrez donc le résilier à tout moment. L’offre est disponible jusqu’au 10 février.

Le forfait Cdiscount 30 Go en détail

Dans le détail ce forfait Cdiscount Mobile inclut :

Appels SMS et MMS illimités en France

30 Go de données en France

Appels et SMS illimité en France et dans les DOM

10 Go dans les DOM et l’Union européenne, MMS décomptés de l’enveloppe

Pour rappel, Cdiscount Mobile est connecté au réseau des trois opérateurs historiques que sont Orange, Bouygues et SFR. Le meilleur des réseaux disponibles vous sera attribué en fonction de votre localisation. Également, 10 euros vous seront facturés au moment de la commande pour la carte SIM.

Avec 30 Go de données, vous pouvez surfer sans problème sur Internet pendant un mois dans utilisation standard. C’est suffisant pour utiliser son téléphone à l’extérieur, pour regarder quelques vidéos sur YouTube sans dépasser son plafond. Si toutefois cela arrive, vous ne paierez aucuns frais supplémentaires, le débit sera simplement réduit au-delà. Pour les personnes qui voyagent en Europe, dans l’UE et dans les DOM, 10 Go vous seront dédiés pour ne pas avoir à repasser à la caisse chez un autre opérateur pour l’occasion.

Le prix du forfait s’établit à 2,99 euros par mois pendant 6 mois, puis il passera à 12,99 euros par mois après cette période promotionnelle. Il est sans engagement, ce qui signifie que vous pourrez vous désinscrire quand bon vous semble.

Le forfait Cdiscount 60 Go en détail

Pour celles et ceux qui ont besoin d’une plus grosse quantité de données mobiles, Cdiscount propose également un forfait revu à la hausse. On retrouve cette fois 60 GO de data, ce qui vous permet sans problème de regarder régulièrement des vidéos sur YouTube et de télécharger quelques applications quotidiennement. Au-delà, le débit sera réduit, et vous ne serez pas facturé. Du reste, on identifie les mêmes arguments que le forfait évoqué ci-dessus, à la différence près que l’enveloppe à l’étranger est divisée par 2 :

Appels SMS et MMS illimités en France

60 Go de données en France

Appels et SMS illimité en France et dans les DOM

5 Go dans les DOM et l’Union européenne, MMS décomptés de l’enveloppe

Le prix du forfait s’établit à 7,99 euros par mois, pendant 12 mois. Puis, il passera à 14,99 euros par mois, après cette période promotionnelle. Il est sans engagement, et vous pourrez vous désinscrire à tout moment.

Les offres et promotions de forfaits mobile, ce n’est pas ce qui manque et c’est tant mieux : nous n’avons ni les mêmes besoins, ni les mêmes exigences et ni le même budget. Certains recherchent le tarif le plus bas coûte que coûte, d’autres un maximum de données mobiles, un forfait sans engagement, limité pour les plus jeunes, la possibilité de s’offrir un nouveau smartphone… Pour trouver chaussure à son pied, il reste indispensable de passer par la case : de quoi ai-je réellement besoin et quelles sont mes limites financières ?