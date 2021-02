[Soldes] La Nintendo Switch Edition Limitée Mario est disponible en précommande pour 295€

Dévoilée hier, la Nintendo Switch Edition Limitée Mario est disponible en précommande chez Cdiscount pour 295 euros avec le code 25EUROS ! Livraison à partir du 12 février.

Voici la Nintendo Switch – Édition Mario (rouge et bleu) aux couleurs de la célèbre tenue de Mario. Cette édition spéciale sera disponible dès le 12 février en magasin et inclut des manettes Joy-Con rouges avec des dragonnes bleues, un support Joy-Con bleu ainsi qu’une station d’accueil et une console Nintendo Switch rouges, marquant ainsi la première apparition d’une Nintendo Switch dans un nouveau coloris. Une pochette de transport assortie ainsi qu’une protection d’écran sont également incluses, le tout pour 329 euros.