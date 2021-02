Le très bon Realme X3 SuperZoom avec 256 Go tombe à 269 euros

Cdiscount poursuit les soldes d’hiver avec une très bonne réduction sur le téléphone Realme X3 SuperZoom. Le modèle, sorti en mai 2020, tombe aujourd’hui sous la barre des 270 euros avec l’aide d’un code promotionnel à retrouver ci-dessous.

Initialement proposé aux alentours de 500 euros, le Realme X3 SuperZoom est un téléphone polyvalent, capable de performer dans la photographie, proposant de bonnes performances et un écran de qualité. Il tombe aujourd’hui à 269 euros chez Cdiscount, en profitant du code promotionnel TRENTEEUROS.

Code promo : TRENTEEUROS

Le Realme X3 SuperZoom en détail

Ce téléphone s’appuie sur un écran IPS LCD de 6,6 pouces, offrant une définition de 2400 × 1080 pixels. Surtout, il a la particularité de proposer un taux de rafraîchissement de 120 Hz, pour une navigation extrêmement fluide et un rendu très dynamique dans les jeux vidéo nerveux. Pour regarder des contenus vidéo, il est également particulièrement efficace.

Sous le capot, le téléphone est également particulièrement bien armé. On retrouve le puissant processeur Snapdragon 855+, qui a depuis été remplacé, mais qui reste l’un des meilleurs du moment pour exécuter des jeux vidéo ou des applications gourmandes sans ralentissement et dans les paramètres graphiques au maximum. Il est ici épaulé par 12 Go de RAM. Si l’on devait trouver un défaut ici, c’est son absence de compatibilité avec la 5G, qui se déploie progressivement en France depuis la fin de l’année 2020.

Le secteur de la photographie s’appuie sur un capteur principal de 64 MP + 8 MP + 8 MP + 2 MP et un capteur frontal de 32 MP + 8 MP. Si les résultats ne sont pas toujours époustouflants, le Realme X3 SuperZoom est capable de produire des photos détaillées et contrastées quand les bonnes conditions sont réunies.

Enfin, l’autonomie du téléphone est plus que correcte, avec une batterie de 4200 mAh. Avec un usage modéré et standard, on peut utiliser le téléphone pendant 2 jours. Pour les plus économes, vous pourrez switcher entre la fréquence de rafraîchissement de 60 Hz et 220 Hz selon vos besoins pour l’écran. Précisons que le téléphone n’est pas compatible avec la recharge sans fil, mais dispose toutefois d’une recharge rapide filaire qui permet de le recharger en moins d’une heure.

Le modèle ici en promotion est la version avec 256 Go de stockage. Pour plus d’informations, vous pouvez consulter notre test du Realme X3 SuperZoom.