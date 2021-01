Ce téléviseur 43 pouces, 4K HDR et Smart TV à moins de 400 euros

Fnac et Darty proposent aujourd’hui le téléviseur TCL 43P715 à 399,99 euros. Il est doté d’une résolution 4K HDR, de la technologie Smart TV et de bien d’autres qualités, qui en font un bon rapport qualité-prix.

Les fêtes de fin d’année sont terminées, et pour celles et ceux qui recherchent un téléviseur 4K dans un format relativement compact et sans se ruiner, cette promotion pourrait vous plaire. Fnac et Darty vendent aujourd’hui le téléviseur TCL 43P715 à 399,99 euros au lieu de 449,99 euros, soit une jolie réduction de 11 %.

La TV TCL 43P715 en détail

Le téléviseur TCL 43P715 dispose d’un écran LED de 43 pouces offrant donc une diagonale de 108 cm. Il délivre une qualité d’image correcte, qui suffira notamment pour du streaming vidéo standard, ou pour regarder des programmes basiques. Sans égaler les modèles plus haut de gamme, la dalle est de qualité et surtout compatible avec des technologies qui se chargent d’améliorer le rendu en permanence : HDR10 et Dolby Vision. Sans surprise, on retrouve une résolution en 4K HDR (3840 x 2160 pixels). Pour le son, on trouve un rendu de flux multicanaux qui profite de la technologie Dolby Audio ainsi que d’une puissance sonore de 2 x 10 W.

Côté utilisation, ce téléviseur embarque le système Android TV. Vous aurez donc accès à des centaines d’applications via le Google Play Store et aux applications directement installées sur le téléviseur. Pour les vidéos à la demande et le streaming, on peut facilement profiter de Netflix, Molotov, Disney+ ou encore Prime Video. La navigation dans les menus peut se faire de 2 moyens : avec une télécommande fournie, ou bien avec Google Assistant, afin de tout contrôler avec sa voix. La technologie Miracast vous permet aussi de partager en toute simplicité des signaux vidéo et audio, directement depuis votre appareil mobile vers votre téléviseur.

La connectique du téléviseur reste classique, mais complète : elle est assurée par 2 ports USB (2 x 2.0), 3 entrées HDMI 2.0, 1 prise Ethernet, 1 sortie audio coaxial et 1 prise casque. Vous pourrez donc y connecter un stockage USB, un lecteur Blu-ray, une console de salon ou encore un ensemble Home Cinéma. Enfin, le téléviseur est compatible Wi-Fi et Bluetooth. Que ce soit via Darty ou Fnac, la livraison est gratuite, et il existe des options de retrait en magasin.

Enfin, jusqu’au 31 janvier 2020 inclus, TCL vous rembourse 10 % pour l’achat de ce téléviseur. Les demandes doivent intervenir sous 30 jours à compter de la date d’achat sur le site Fnac. Les détails de l’offre de remboursement sont à retrouver ici.