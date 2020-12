Bons plans Sosh lance un forfait mobile Série limitée 70 Go pour 14,99€/mois, même après un an

Sosh propose un forfait 70 Go au prix réduit de à 14,99€/mois même après un an ! Offre valable jusqu’au 14 décembre.

Après quelques semaines d’absence, le voilà de retour : Sosh propose à nouveau son forfait 70 Go pour seulement 14,99 euros par mois. C’est toujours en série limitée, avec les appels, SMS et MMS illimités en France et 10 Go dans l’Union européenne. C’est toujours sans limite de durée, pas de changement de prix au bout d’un an donc. C’est enfin toujours sur le réseau Orange, considéré aujourd’hui comme le meilleur en France.

Appels et SMS/MMS illimités en France

Internet mobile 70 Go depuis la France métropolitaine. Débit réduit au-delà.

Vous profitez des appels et SMS/MMS illimités vers ces zones et vers la France. Vous profitez de 10 Go d’internet mobile depuis la zone Europe et DOM. Débit réduit au-delà.

d’internet mobile depuis la zone Europe et DOM. Débit réduit au-delà. Frais d’activation 10€

Conservez gratuitement votre numéro de mobile actuel