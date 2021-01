Bons plans Cet écran Acer 27 pouces, WQHD, 144 Hz et 1 ms chute à 299,99 euros

Fnac propose aujourd’hui une jolie réduction sur un écran gaming Acer, le Nitro XV272UP. Il regroupe les principales caractéristiques techniques nécessaires pour les joueurs exigeants, et il tombe aujourd’hui à 299,99 euros.

L’écran gamer Acer Nitro XV272UP est aujourd’hui disponible à 40 % en promotion chez Fnac. Le marchand commercialise alors à 299,99 euros au lieu de 499,99 euros. Une belle occasion pour se procurer un écran de haute volée à moindre frais.

Le Acer Nitro XV272UP en détail

Ce moniteur PC Acer offre une dalle de 27 pouces (68,6 cm) pour une résolution WQHD (2560 × 1440 pixels). Il est surtout capable de garantir une très bonne fluidité en jeu comme sur le bureau, avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz et un taux de réponse d’1 ms. Si vous êtes un adepte des jeux nerveux, cet écran est particulièrement adapté.

Cet écran Acer est également compatible avec la technologie FreeSync qui permet de mettre fin aux images saccadées ainsi qu’aux déchirements visuels qui sont malheureusement légions. Avec cette synchronisation du taux de rafraîchissement de l’écran et de la fréquence d’image de votre ordinateur, vous profitez d’image plus lisse et réactive. En outre, ce moniteur PC possède la certification VESA DisplayHDRTM 400, ce qui garantie la qualité HDR en prenant en compte la luminosité, gammes de couleurs ainsi que profondeur de bits.

Pour le confort visuel, quelques technologies ont été ajoutées par le constructeur. On retrouve notamment une protection contre la lumière bleue ainsi que le Flickerless, qui atténue votre fatigue oculaire. Enfin, l’écran est relativement ergonomique puisque son design et lui offre une inclinaison de -5° à 20°, permettant de s’adapter à votre bureau ainsi qu’à votre cou.

Pour la connectique, nous sommes ici face à un moniteur assez classique qui vous donnera une entrée DisplayPort ainsi qu’une entrée HDMI.