Cette TV Samsung 65″, incurvée, 4K, HDR 10+ et Smart TV est à 679 €

Cdiscount propose actuellement une télévision incurvée de qualité, la Samsung UE65TU8372. Elle profite d’une double réduction pour tomber à 679,99 euros.

Si vous êtes à la recherche d’un téléviseur de qualité pour regarder des films ou jouer au jeu vidéo, alors cette offre pourrait vous plaire. Cdiscount présente aujourd’hui une baisse de 15 % sur le modèle Samsung UE65TU8372. On y retrouve toutes les caractéristiques essentielles du moment, pour profiter d’une très bonne image à un prix relativement contenu. Cette télévision est disponible à 679,99 euros au lieu de 799 euros en utilisant du code 20EUROS.

Code promo : 20EUROS

La Samsung UE65TU8372 en détail

La Samsung UE65TU8372 est un modèle récent, sorti en octobre 2020. Sa principale spécificité réside dans son incurvation de 4200R, sur un écran de 65 pouces soit 163 cm. En conséquence, on obtient une expérience plus immersive, surtout dans les jeux vidéo et les films. Du reste, la définition d’image embarque toutes les qualités nécessaires pour une expérience réussie : une résolution 4K UHD (3840 x 2160p), et la compatibilité avec la norme HDR 10+ qui ajoute des métadonnées dynamiques pour permettre une reproduction visuelle optimale pour chaque scène.

Sans surprise, ce modèle de téléviseur est également Smart TV, ce qui vous permet notamment de pouvoir installer les applications de votre choix. En quelques clics, vous pourrez retrouver vos applications préférées de vidéo à la demande : Netflix, Prime Video ou YouTube. Téléviseur Samsung oblige, c’est Tizen OS qui est ici inclus. L’ensemble de la navigation peut se faire via la télécommande qui vous est offerte, ou bien avec un assistant vocal de votre choix parmi Alexa et Google Assistant.

Il est possible de ne pas utiliser le socle de ce téléviseur afin de l’accrocher au mur et de gagner en place et surtout en profondeur. Ce TV dispose de 3 entrées HDMI 2.0, d’une sortie audio numérique optique, de 2 ports USB 2.0 ainsi que des connectiques Wi-Fi, Bluetooth et Ethernet.