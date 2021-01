Le dernier MacBook Air et sa puce M1, pour la première fois à moins de 1000 €

Les produits Apple et récents sont rarement en promotion. C’est pourtant le cas aujourd’hui avec le dernier MacBook Air (2020), équipé de sa puce Apple M1, qui tombe sous les 1000 euros.

En profitant d’une réduction de 109 euros et du code promo « 20EUROS », le dernier MacBook Air M1 tombe à 999 euros sur Cdiscount. Il s’agit de l’un des meilleurs ordinateurs portables du marché, alliant puissance, légèreté, design et une très bonne autonomie.

Code promo : 20EUROS

Le MacBook Air M1 en détail

Apple a doté sa nouvelle génération d’ordinateurs portables avec sa nouvelle puce surpuissante, la M1 (ici épaulée par 8 Go de RAM). De quoi offrir un solide gain de puissance par rapport aux générations précédentes dans les applications gourmandes, mais aussi une meilleure fluidité en simple utilisation. Comme nous l’avions indiqué dans notre revue de presse, les principaux sites spécialisés ont été séduits par ce nouveau MacBook Air M1. Il est « incroyablement réactif » et vous permet de lancer n’importe quelle application (y compris iPhone) avec les meilleurs paramètres, sans souffrir de ralentissement et tout en bénéficiant des avantages de la nouvelle architecture d’Apple.

Sans surprise, le stockage n’est hélas pas le point fort de cet appareil. On retrouve un SSD de 256 Go qui vous permettra d’installer les applications et les jeux de votre choix, mais pas de stocker des dizaines de séries différentes. Pour cela, il faudra passer par un disque dur externe qui vous permettra d’étendre votre capacité de stockage.

Si les performances sont au rendez-vous, le MacBook Air M1 reprend les atouts de ses prédécesseurs, notamment en termes d’écran. On retrouve une dalle IPS de 13,3 pouces qui offre une résolution de 2560 × 1600. Sans réellement innover, ce modèle reprend l’écran Retina bien connu du grand public, qui fait des merveilles en termes de netteté et de clarté, que ce soit sur du texte ou les couleurs. À l’avant, on retrouve une caméra HD qui profite de la nouvelle puce pour mieux s’adapter à vous, et capter un meilleur flux vidéo. Elle est compatible avec la technologie Dolby Atmos. Elle est accompagnée par 3 microphones qui ont pour mission de rendre votre voix la plus pure possible, tout en neutralisant les bruits parasites.

Le MacBook Air est un ordinateur ultra portable, conçu pour les déplacements. Il se distingue de la concurrence des autres modèles de la firme par un poids allégé, avec ici seulement 1,29 kg. Les dimensions sont également réduites, 30,4 cm x 21,4 cm x 1,61 cm, ce qui vous permet de l’emporter n’importe où avec vous. Enfin, c’est un véritable champion en ce qui concerne l’autonomie. Apple annonce jusqu’à 15 heures avec une utilisation standard (navigation Web avec le Wi-Fi), une petite prouesse notamment permise par la nouvelle puce M1.