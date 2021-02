Cet écran gaming complet de 27 pouces, 1440p et 144 Hz est à 299 euros

Vous êtes à la recherche d’un écran d’ordinateur pour les jeux vidéo qui dispose toutes les caractéristiques techniques essentielles ? C’est le moment, avec une jolie remise sur le AOC Q27G2U/BK qui tombe à 299,99 euros.

Proposé à 344 euros il y a quelques jours, cet écran gaming profite d’une belle promotion chez Fnac et Darty pour chuter à 299,99 euros. Il est destiné aux personnes exigeantes qui souhaitent s’équiper avec un écran capable d’exceller dans les jeux vidéo, mais également en pleine bureautique.

Le AOC Q27G2U/BK en détail

Cet écran de 27 pouces offre donc une diagonale de 68,6 cm et une dalle VA de bonne facture qui met l’accent sur les contrastes et surtout les noirs profonds. Au-delà, la résolution est au rendez-vous puisque l’on retrouve ici de la « 2K », c’est-à-dire QHD 2560 × 1440p. Les pixels sont logiquement plus nombreux que dans une résolution FHD classique, les titres que vous lancez sont plus beaux, plus détaillés, et les films peuvent bénéficier d’une meilleure résolution.

Si vous avez la carte graphique qui convient, la fluidité de cet écran sera au rendez-vous. En effet, conçu pour les jeux vidéo, ce modèle dispose d’une fréquence de balayage de 144 Hz et d’un temps de réponse de seulement 1 ms. On pense notamment au titre nerveux comme les jeux de course, ou bien les jeux e-sport tels que Rocket League ou Counter Strike qui profiteront pleinement de ces caractéristiques techniques.

Pour réduire les déchirements visuels, cet écran a été doté de la technologie AMD FreeSync ™ Premium qui synchronise la fréquence de rafraîchissement de votre moniteur avec votre carte graphique (si elle est compatible). Enfin, la connectique de cet écran est plutôt complète, avec 2 entrées HDMI et une entrée DisplayPort. Un USB et un petit haut-parleur de 4 W sont également inclus pour offrir beaucoup de polyvalence à ce modèle.