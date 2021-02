Bons plans Pratique et nomade, ce Hub USB-C 8-en-1 est en promotion à 27 euros

gadgets Par Benjamin Cabiron le 26 février 2021 à 11h25

De plus en plus d’ordinateurs portables disposent d’entrée USB C, au détriment du classique USB A. Il existe toutefois une solution abordable et très pratique, que l’on peut emmener partout avec soi : un Hub. C’est l’objet de ce bon plan, avec un modèle 8-en-1 qui est à 27,99 euros seulement.

Habituellement commercialisé à 37,99 euros, ce petit Hub USB-C profite d’un coupon de 10 euros à cocher sur Amazon. Il tombe ainsi à 27,99 euros, une jolie réduction pour un produit Plug and Play directement fonctionnel. Retrouvez ce Hub USB-C 8-en-1 à 27,99 euros sur Amazon Le VAVA Hub USB-C 8-en-1 en détail Le principe de ce petit adaptateur est de proposer de nouvelles connectiques et fonctionnalités à partir du port USB C de votre ordinateur. Pour le faire marcher, il suffit de le brancher à ce dernier. Ensuite, vous avez directement accès à 1 port HDMI, 1 port USB-C 3.1, 2 ports USB-A 3.2, 1 port de chargement PD, 1 fente pour carte SD, 1 fente pour carte TF et 1 port AUX 3,5 mm. De quoi s’offrir une connectique pratique, utilisable sur n’importe quel ordinateur. La bonne nouvelle, c’est que ce modèle ne fait pas de concessions sur la qualité des connectiques : par exemple, le port HDMI prend en charge une résolution de 4K avec 60 Hz concernant l’affichage vidéo. En somme, l’affichage vidéo reste de qualité. Il en va de même pour la petite prise jack 3,5 mm, qui bénéficie d’un échantillonnage à 48 kHz pour produire un son clair et « propre ». Les 5 ports de transmission de données vous permettront de transférer des fichiers volumineux à des vitesses allant jusqu’à 5 Gb/s. Enfin, les emplacements pour les cartes mémoire SD sont limités à une taille de 2 To. Ce n’est pas tout, puisque vous pourrez également y brancher un chargeur pour votre ordinateur portable (par exemple), délivrant une vitesse jusqu’à 85 W. Egalement, notez que ce gadget est compatible avec presque tous les appareils USB C. Cela comprend donc que les MacBook Air, MacBook Pro, iPad Pro, et le reste des ordinateurs compatibles sur Windows 10 et macOS. Retrouvez ce Hub USB-C 8-en-1 à 27,99 euros sur Amazon