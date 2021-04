Cet écran MSI de 24″ (144 Hz, 1 ms) parfait pour le gaming tombe à 179 €

Si vous avez besoin d’un nouvel écran d’ordinateur pour jouer aux jeux vidéo ainsi que pour le télétravail, ce bon plan devrait vous intéresser. L’écran incurvé MSI Optix G24C4 est actuellement proposé à 179,99 euros sur Fnac et Darty.

Avec une bonne fluidité, une résolution Full HD ainsi qu’une dalle bien équilibrée, cet écran est parfait pour un usage professionnel et gaming. Habituellement proposé à 229,99 euros, le modèle bénéficie d’une réduction de 22 % chez Fnac et Darty. Il est ainsi disponible à 179,99 euros.

Le MSI Optix G24C4 en détail

Ce moniteur PC MSI de 24 pouces (60 cm) s’appuie sur une dalle VA de bonne qualité, délivrant des couleurs bien contrastées et une assez bonne luminosité. Il déploie une résolution de 1920 × 1080 pixels, ce qui est suffisant pour regarder tous ses contenus multimédias et pour jouer au jeu vidéo sans avoir à trop tirer sur la carte graphique. L’ensemble revêt un design léché et passe-partout, avec des bords fins sur les côtés et une légère incurvation qui épousera intelligemment la forme de vos yeux.

Le MSI Optix G24C4 reste cependant un modèle qui a été conçu pour satisfaire les besoins exigeants des joueurs. On retrouve ainsi une qualité d’image détaillée et surtout une fluidité qui ne fera pas défaut aux titres nerveux. On pourra compter sur une fréquence de rafraîchissement de 144 Hz, et un temps de réponse de seulement 1 ms. Le modèle est donc parfaitement adapté pour de l’e-sport, tout comme pour des titres plus conventionnels.

Du reste, on retrouve un pied légèrement inclinable, et une connectique assez généreuse. On profitera de 2 ports HDMI 1.4, d’une entrée DisplayPort 1.2, de 2 ports USB 2.0 et d’une sortie casque.