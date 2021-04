Le clavier gaming RGB Roccat Vulcan 120 Aimo s’effondre à 119 euros

Excellente référence de clavier pour joueurs, le Roccat Vulcan 120 Aimo profite aujourd’hui d’une très belle réduction immédiate sur Amazon et tombe à 119,99 euros.

Si vous êtes à la recherche d’un clavier gaming et mécanique de bonne facture, avec une excellente réactivité et un très beau rétroéclairage, le Roccat Vulcan 120 Aimo est une option qu’il ne faut surtout pas négliger. Surtout quand il profite d’une remise immédiate de 25 % comme c’est le cas aujourd’hui, chez Amazon. Au lieu de 159,99 euros, son prix s’effondre à 119,99 euros.

Le Roccat Vulcan 120 Aimo en détail

Ce clavier mécanique s’appuie sur une conception durable, avec une plaque supérieure en aluminium anodisé qui renforce largement la structure du modèle. Stable, il convient aux joueurs nerveux, et ne bougera pas à la moindre secousse. Du côté des touches, le constructeur a fait le choix d’utiliser ces interrupteurs mécaniques Titan, qui s’adressent aux personnes recherchant une sensation de frappe rapide et précise. Les touches sont particulièrement adaptées au jeu vidéo, avec une excellente réactivité, mais conviendront également aux personnes qui font du traitement de texte à longueur de journée.

Taillé pour la performance, ce clavier mise avant tout sur une stabilité à toute épreuve avec une activation de 1,8 mm sur les interrupteurs tactiles et une optimisation de la finition. Selon le constructeur Roccat, le firmware est en mesure d’identifier le signal de frappe 20 % plus facilement et rapidement que les claviers concurrents. Enfin, quelques fonctions macros sont disponibles pour personnaliser son expérience et aller plus loin dans la configuration de ses touches.

L’autre grande qualité de ce clavier, c’est son système de rétroéclairage qui est extrêmement complet. Pour cela, le périphérique s’appuie sur l’illumination AIMO, la nouvelle technologie de rétroéclairage intelligent par Roccat. Vous aurez le choix entre plusieurs effets de mouvements, de couleurs et de paramètres dans le logiciel dédié. Également, l’éclairage de vos touches est en mesure de s’adapter automatiquement aux applications et aux jeux vidéo que vous lancez, mais aussi au nombre de périphériques compatibles branchés.

Petit plus qui est souvent négligé, le clavier est très facile à nettoyer avec des interrupteurs mécaniques conçus pour résister à la poussière. À la longue, cela permet d’économiser beaucoup d’efforts et surtout de garder son clavier avec soi plus longtemps.