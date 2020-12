Cet écran Samsung de 27″ et 240 Hz est à seulement 209,99 euros

Si vous êtes à la recherche d’un écran gaming performant, réactif pour des jeux vidéo exigeants, alors cette offre pourrait vous plaire. Rue Du Commerce propose aujourd’hui le Samsung C27RG50FQU à 209,99 euros.

Ce moniteur a le mérite de proposer de très bonnes caractéristiques techniques comme la compatibilité avec NVIDIA G-Sync à un prix contenu. Alors qu’il est régulièrement distribué à 280 euros, cet écran Samsung de 27 pouces et surtout 240 Hz passe actuellement à seulement 209,99 euros sur Rue Du Commerce. Cette vente flash est limitée à quelques exemplaires.

Le Samsung C27RG50FQU en détail

Le Samsung C27RG50FQU est un moniteur gaming incurvé (1500R) de 27 pouces qui délivre une résolution Full HD et surtout un taux de rafraîchissement de 240 Hz ! Ce modèle dispose de la compatibilité avec NVIDIA G-Sync, la technologie qui s’occupe d’éviter les déchirements d’images en jeu. Pouvoir afficher autant d’images par seconde, c’est notamment extrêmement utile dans des jeux compétitifs comme Rocket League, Valorant ou Counter Strike Global Offensive.

Même si on aurait préféré une résolution QHD, l’écran se débrouille plutôt bien et affiche une image de qualité, notamment avec un taux de contraste de 3000:1. Pratique pour repérer ses ennemis ! La dalle VA est d’ailleurs de plutôt bonne qualité, même si elle est loin d’égaler celle du G7.

Enfin, ce moniteur propose un temps de réponse relativement bas de 4 ms, et quelques mois d’intéressant : Eye Saver et Flicker Free, pour protéger vos yeux en permanence. On retrouve également un mode « Jeu » et un « Low Input Lag » pour les plus exigeants d’entre vous. Le design est plutôt réussi avec des bordures affinées sur 3 côtés. La connectique reste classique avec un port HDMI et un DisplayPort.