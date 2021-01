Bons plans Cette TV Philips The One 65 pouces chute à moins de 800 euros

À l’occasion des soldes, Fnac propose le TV Philips The One 65PUS8545 à 799 euros. La livraison est gratuite, et vous pourrez également le retirer en magasin sous un jour.

Cette TV Philips The One 65 pouces est un modèle complet, performant, offrant de jolies caractéristiques techniques. Proposée à son lancement à 1199 euros, elle est aujourd'hui commercialisée à 799 euros par Fnac. Vous profitez également de 4 mois offerts sur le service de streaming musical Deezer. Retrouvez la Philips The One 65PUS8545 à 799 euros chez Fnac La Philips The One 65PUS8545 en détail Pour les personnes qui recherchent une télévision de bonne qualité en 65 pouces, difficile de trouver mieux en ce moment. Ce modèle offre donc une diagonale de 164 cm, et surtout une image réussie dans une résolution UHD 4K (3840 x 2160 pixels). Elle est même sublimée avec les compatibilités HDR10+, HDR10, et HLG qui lui confèrent de très bons contrastes pour tout type de contenus. Puisqu'il s'agit d'un modèle haut de gamme de chez Philips, ce téléviseur profite de la technologie Ambilight sur 3 côtés. Pour rappel, il s'agit de bandelettes qui se trouvent à l'arrière du modèle, et qui projettent sur le mur une lumière tamisée en lien avec le contenu que vous êtes en train de regarder. L'immersion est à son paroxysme. La Philips The One 65PUS8545 est une Smart TV, qui embarque Android TV. On a donc accès au catalogue d'applications le plus fourni pour les télévisions, avec des centaines de références disponibles. Vous pourrez en un clic retrouver vos abonnements sur des services de vidéo à la demande comme Netflix, Disney+ ou encore Prime Video. Enfin, vous avez le choix de ne pas utiliser votre télécommande en recourant à Google Assistant et Alexa, pour tout contrôler avec votre voix. La connectique de ce téléviseur est assurée par 4 entrées HDMI dont une ARC, deux ports USB, une sortie audio numérique optique, une sortie casque, un connecteur satellite et un port CI+. Enfin, vous pouvez accéder à Internet via le port Ethernet, ou encore la connexion Wi-Fi incluse. Sans surprise, le Bluetooth est également incorporé, ici en version 4.2.