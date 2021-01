[Soldes] 30% de réduction sur le RedMagic Nubia 5S

Le Nubia 5S est un smartphone dédié au gaming très peu connu en France. Cependant, il pourrait en intéresser plus d’un car il possède de nombreuses caractéristiques dignes d’un smartphone haut gamme.

Vous souhaitez vous plonger dans le gaming grâce à un nouveau smartphone ? Alors c'est le bon moment, car nous avons déniché le Nubia 5S à prix canon. Peu connu en France, ce modèle possède des caractéristiques qui viendront faire rougir ses concurrents. Alors, prêt à entrer dans un monde à 144 Hz ? Retrouvez-le sur Aliexpress au prix de 489,76 € au lieu de 686,46 € soit une belle économie de 30 % environ.

Code promo : FRHIVER10

Un smartphone extrêmement fluide

Le Nubia 5S possède une dalle Super AMOLED de 6,65 pouces avec une résolution Full HD+ (1080 x 2400 pixels) au format 20:9. Il pourra restituer un taux de rafraichissement de 144 Hz nativement, une statistique complètement folle. Vous découvrirez de nouvelles sensations lorsque vous regarderez du contenu sur le Nubia 5S. La dalle restitue une bonne colorimétrie, une bonne luminosité ainsi qu’un bon contraste notamment grâce à la technologie AMOLED.

La caméra selfie est placée dans le front sur téléphone. En ce qui concerne le design du téléphone, outre des boutons classiques, vous pourrez retrouver des gâchettes comme les manettes spécialement conçues pour jouer. D’ailleurs, Le Nubia 5S possède trois haut-parleurs. Les deux premiers sont placés sur la tranche supérieure et inférieure. Le troisième est quant à lui placé sur la tranche gauche du smartphone. Cette configuration permet d’améliorer l’immersion lorsque vous regarderez des films ou jouerez à des jeux.

Au niveau des performances, Red Magic a mis le paquet et a intégré un Snapdragon 865 de Qualcomm couplé à 8 Go de mémoire vive LPDDR5. Vous retrouverez également une puce GPU Adreno 650 qui viendra gérer la partie gaming. Le Nubia 5S possède 128 Go de stockage interne en UFS 3.1 afin de garder d’excellent taux de lecture comme d’écriture. Grâce à tous ces composants, vous aurez dans les mains un monstre dédié au gaming. Vos prochaines parties de jeux vidéos ne seront plus comme avant.

Comme vous l’aurez compris, le Nubia 5S est le smartphone spécialement taillé pour le gaming. Sa puce Adreno 650 accompagnée d’un excellent système de refroidissement vous procurera toujours les meilleures performances possibles. À ce sujet, le smartphone possède un mini watercooling, comme sur les ordinateurs gaming haut de gamme.

Activation du GPU Boost…

Propulsez les performances du Nubia 5S grâce au GPU Boost. Cette fonctionnalité vient décupler la puissance du smartphone. Le taux de rafraichissement passe à 320 Hz contre 144 Hz en natif. Le SoC sera quant à lui boosté jusqu’à 2,85 GHZ afin de retrouver toute la fluidité nécessaire au milieu d’un champ de bataille. Cette fonctionnalité viendra également améliorer vos différentes connexions.

Le Nubia 5S possède la wifi 6 ainsi que le Bluetooth 5 afin de réduire le ping au maximum lors de vos sessions. D’ailleurs, les personnes qui ont fait évoluer leur forfait pour capter le réseau 5G seront ravies d’apprendre que le Nubia 5S est compatible. Vos parties de Call of Duty Mobile vont devenir démentielles avec un ping très bas et une stabilité de connexion accrue.

Le smartphone est équipé de trois objectifs photos signés Sony. Le premier est un grand-angle de 64 mégapixels. Le second de 8 mégapixels est utilisé pour l’ultra grand-angle. Le dernier de 2 mégapixels sert quant à lui d’objectif macro. Vous pourrez réaliser de beaux clichés de vos vacances grâce à ces trois objectifs. En bref, un excellent smartphone dédié au gaming.

Il est disponible sur Aliexpress au prix de 487,76 € au lieu de 686,46 € grâce aux coupons vendeurs et au code FRHIVER10. Une autre version du Nubia 5S est disponible avec 12 Go de mémoire vive et 256 Go de stockage interne. Cette dernière est au prix de 583,35 € soit 234,08 de réduction.

