Bons plans Cette Webcam Aukey, idéale pour le télétravail et le streaming est à 29 €

Si vous êtes à la recherche d’une belle webcam, très abordable avec une bonne qualité vidéo, ce bon plan devrait vous plaire. Amazon propose une remise sur la Aukey PC-LM1E qui tombe aujourd’hui à 29,99 euros.

Capable de filmer en haute résolution, avec un microphone stéréo, le modèle Aukey PC-LM1E est une webcam de bonne facture à un prix abordable. C’est certainement le meilleur rapport qualité-prix disponible actuellement. Amazon applique une remise de 25 % via un coupon à cocher sur la page du produit, qui fait tomber la webcam de 39,99 euros à 29,99 euros.

La Aukey PC-LM1E en détail

Cette petite webcam est très populaire depuis le début de l’année 2020. Avec les confinements qui ont frappés les pays du monde entier, et l’essor du streaming, beaucoup ont opté pour la Aukey PC-LM1E. Il faut dire qu’avec son format compact, son joli design et sa qualité visuelle, il y a de quoi séduire. Elle est ainsi en mesure de filmer en haute définition, soit 1920 × 1080 pixels, avec son capteur d’image CMOS 1/2,9″. Que ce soit pour les conversations vidéo ou pour l’utiliser en tant que capture pour du streaming, ce modèle est particulièrement adapté.

Même si elle se limite à du 30 images par seconde, la qualité est au rendez-vous, il n’y a jamais de baisse de régime et la webcam performe même dans une pièce faiblement éclairée. De plus, elle embarque un microphone stéréo intégré, qui permet d’assurer un son clair et naturel tout en réduisant considérablement le bruit de fond. Pour du streaming, la qualité n’est évidemment pas comparable à un vrai microphone sur pied, mais pour de la visioconférence, cela est largement suffisant.

Enfin, cette petite webcam peut se brancher directement sur un écran d’ordinateur, et est compatible avec tous les systèmes d’exploitation Windows depuis XP, sur les Mac, mais aussi les Smart TV. Elle fonctionnera parfaitement pour Facebook Messenger, FaceTime, Skype, Zoom et Discord. Vous n’avez qu’à la brancher sur un port USB.