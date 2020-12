[Cyber Monday] Casque, souris, clavier… le gaming est en promo chez Logitech

C’est le Cyber Monday, et Amazon en profite pour appliquer de jolies remises sur un grand nombre de produits technologiques. Les périphériques gaming de chez Logitech sont tous concernés. Le casque Logitech G432 est à 49,99 euros, le clavier Logitech G513 est à 89,99 euros.

Constructeur réputé, Logitech s’est taillé une solide réputation dans le domaine des périphériques pour les gamers. Que ce soit la souris G Pro utilisée par de nombreux professionnels ou ses casques comme le G432, des milliers de personnes sont comblées. Ci-dessous, retrouvez notre sélection des meilleures promotions sur Amazon.

Le clavier Logitech G513 Carbon Lightsync à 89,99 euros

Le Logitech G513 Carbon Lightsync RVB est un clavier mécanique performant, ici équipé avec des Switchs GX Brown. Ces touches offrent un retour tactile et sont considérées comme un très bon compromis pour les dactylographes ainsi que pour les joueurs exigeants.

Le clavier mécanique est doté de plusieurs touches multimédias et d’éclairage, qui sont personnalisables selon vos propres goûts via le Logiciel G Hub. La conception repose sur un alliage en aluminium brossé de qualité aéronautique. Enfin, le G513 est livré avec un repose-poignet à mémoire de forme, bien pratique en cas de longue session de jeux ou de bureautique.

Ce clavier mécanique est disponible à 89,99 euros au lieu de 169 euros sur Amazon.

Le clavier Logitech LIGHTSPEED G915 TKL à 179,99 euros

Dévoilé plus tôt dans l’année 2020, le G915 TKL est un modèle mécanique, sans fil et sans pavé numérique. Il est ici proposé dans sa version offrant les Switches Clicky. Ce modèle, plus compact que le G915 standard, en reprend toutefois l’ensemble des points forts. Les commandes multimédias, notamment la molette pour le volume, sont toujours présentes. On retrouve également les touches plus fonctionnelles, bien pratiques : touche pour le mode Gaming, pour le Bluetooth, pour le mode LightSpeed ainsi que pour le rétroéclairage.

Le G915 TKL est un modèle sans fil qui peut fonctionner par Bluetooth ou par un adaptateur USB LightSpeed. Vous avez donc la possibilité de l’utiliser tout en le rechargeant. Comme sur les autres modèles de chez Logitech, on retrouve un éclairage personnalisé, touche par touche avec près de 16,8 millions de couleurs. Curieusement, cela n’entame pas énormément l’autonomie, qui est de 40 heures avec 100 % de luminosité.

Ce clavier mécanique est disponible à 179,99 euros au lieu de 229 euros sur Amazon.

La souris Logitech G Pro à 109,59 euros

On ne présente plus cette souris sans fil largement utilisée par les professionnels de l’e-sport, notamment dans le domaine des FPS. La Logitech G Pro est un périphérique spécialement conçu pour répondre aux besoins exigeants des joueurs, elle se montre très performante dans les jeux nécessitant une précision et une fluidité extrême. Elle profite notamment de son excellent capteur optique HERO dont la sensibilité maximale est de 16 000 DPI. Quant à sa vitesse, elle est capable de monter jusqu’à 400 ips.

L’autonomie de cette souris est plus que correcte, puisqu’elle monte à 60 heures si vous désactivez l’éclairage. Sa recharge ne prendra que quelques heures seulement, par le biais d’un câble USB. Elle se transforme alors en une souris filaire qui est, encore, utilisable et précise.

À noter qu’il s’agit ici de la version 2018 et ambidextre de la Logitech G Pro. Elle est disponible à 109,59 euros au lieu de 149 euros sur Amazon.

Le casque Logitech G432 à 49,99 euros

Pour celles et ceux qui cherchent un casque gaming 7.1 à un prix contenu, le G432 est une superbe option. Déjà utilisé par des milliers de personnes, il délivre un son de qualité grâce à la technologie Surround et DTS Headphone:X 2.0. Le 7.1 artificiel est bien géré et vous promet une meilleure immersion dans les jeux.

Sa conception circum-auriculaire est de qualité, et vous n’aurez aucun problème à le porter durant plusieurs heures. On retrouve des transducteurs de 50 mm recouverts de mousse à mémoire de forme, bien pratiques. Enfin, le similicuir utilisé pour les oreillettes et le bandeau permettent de ne pas surcharger vos oreilles avec de la pression constante.

Pour les communications vocales, le micro et de qualité, et votre voix sera clair. Le casque Logitech G432 est disponible à seulement 49,99 euros au lieu de 79,99 euros sur Amazon.